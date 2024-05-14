國光生技與WHO簽協議第一時間取得病毒株 台灣首家

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（中央社記者何秀玲台北14日電）國光生技今天宣布，與世界衛生組織（WHO）簽訂SMTA2協議，該協議確保在新型流感疫情爆發時，國光生技在第一時間可取得WHO提供的病毒株，以儘快開發新型流感疫苗或抗病毒藥；專家表示，該協議對台灣生技產業和疫苗供應鏈是很重要的肯定。

國光生技宣布，與WHO完成在PIP Framework （Pandemic Influenza Preparedness Framework，大流行性流感防範框架）下的SMTA2 （Standard Material Transfer Agreement 2，標準材料轉讓協議2）簽署。

國光生技表示，該協議確保在新型流感疫情爆發時，簽署本協議的疫苗廠及藥廠第一時間可取得WHO提供的病毒株，以儘快開發新型流感疫苗或抗病毒藥；已有包括歐、美、亞洲的14家廠商與WHO完成簽約，國光生技為台灣第一家簽訂此協議的本土廠商。

該協議重點是當有新型流感爆發大流行疫情時，已簽約廠商可在第一時間取得PIP生物材料以投入開發生產新疫苗和藥品，廠商也承諾將生產出的新疫苗或新藥的一定比例捐贈或低價供應給WHO。

國光生技因簽署此協議，可在新型流感大流行時，更有能力擔負開發供應疫苗，同時也對WHO承諾，將在新疫苗開發後捐贈及供應相當數量的疫苗，給WHO以供全球防疫。

台灣並非WHO會員國，該份由國光生技以台灣本土疫苗廠與WHO簽訂的協議，象徵在全球防疫中台灣不缺席。

國光生技指出，由於台灣並非WHO會員國，國光生技與WHO的協議簽署經過了長期協商才能突破困難完成簽約，該項協議可增進台灣在大流行時的防疫能力，也承擔全球防疫夥伴責任，建立與WHO合作關係。

台灣預防醫學學會理事長陳宜民接受中央社記者訪問時表示，這是台灣第一家疫苗廠與WHO簽約，也應證台灣疫苗廠具國際水準；這次WHO為了防範禽流感疫情發生，希望讓疫苗廠動起來，簽約廠商任務是提供疫苗給WHO，以轉送第三世界國家。

他指出，本次國光簽訂此協議，對台灣來說，表示第一時間可以拿到新流感病毒株；一旦疫情發生全球性大流行，新流感病毒株會先分送給簽約疫苗廠後，才會提供給其他次要疫苗廠。本次簽訂協議「是很重要的一步」，對台灣生技產業和疫苗供應鏈是很重要的肯定。（編輯：張均懋）1130514