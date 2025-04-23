國光生技澄清老鼠事件 指颱風安置與供應商疏失所致

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（中央社記者何秀玲台北23日電）國光生技被爆料實驗室曾出現上百隻白老鼠亂竄，國光生技今天發聲明指出，去年7月因逢強烈颱風凱米來襲，將實驗動物安置在所屬研發實驗室，與藥品生產製造及品質管制作業場所不同，非屬藥品優良製造作業規範（GMP）規範範圍。

國光生技指出，此事件發生於2024年7月24至26日，當時因強烈颱風凱米來襲，台中地區臨時宣布停班停課2天，導致無法按原計畫將實驗動物立即運送至位於南投專用動物房；安置地點所屬研發實驗室，其功能與用途主要為早期藥物探索與開發研究。

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關於實驗動物出現於大樓入口處，國光生技表示，此事件起因是負責運送該批實驗動物的供應商，未能遵守雙方事先約定的送達時間，於清晨6點30分將動物逕自暫置於研發大樓一樓入口處後離去；國光生技員工於上午7點上班後，發現此情況，於第一時間立即依循內部標準作業程序，將動物檢查確認無虞後，安全移至符合規範的動物房內妥善安置。

國光生技指出，已針對此事與供應商溝通檢討，並要求其確保未來不再發生類似情事，同時也完成內部動物接收流程的檢討，並強化與供應商的溝通協調及到貨確認機制，增設非預期時段送達的緊急處理流程，以杜絕管理疏漏。（編輯：張均懋）1140423