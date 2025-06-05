路透：中國引入稀土追蹤系統 意味可能長期控制出口

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（中央社台北5日電）美國不滿中國違反貿易協議的承諾，指中國扣住原來同意釋出的稀土。路透社報導，中國上週引入稀土磁鐵追蹤系統，生產商需提供交易量等額外資料，進一步的審查意味著中國可能長期限制稀土出口。

路透社今天報導，據知情人士表示，中國上週在稀土磁鐵行業引入追蹤系統，要求生產商在網上提供額外資料，包括交易量及客戶名稱等。中國去年6月已宣布建立稀土資訊追蹤系統的高層級計畫。

報導表示，中國的長遠目的是追蹤整個稀土生產鏈，加強行業監管及打擊走私、非法開採及逃稅。

報導表示，進一步的審查意味著中國管制稀土出口政策可能是長期的。

總部在新加坡的Edge Research創辦人Tim Zhang表示，目前的假設是中國會繼續稀土出口管制機制，因為這是中國手中的一張王牌。

中國是全球最大的稀土磁鐵出口及供應國，今年4月中國宣布對7類中重稀土及相關物項實施出口管制，出口商出口前，需獲中國當局的許可。

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美國總統川普（Donald Trump）日前表示，中國違反雙方達成的初步貿易協議。其後美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，北京扣住原本同意釋出的稀土。

路透社日前報導，歐洲汽車供應商協會（CLEPA）表示，由於中國實施出口限制導致稀土短缺，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線已經關閉，並警告未來可能出現更多停產。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140605