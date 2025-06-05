稀土管制 中國：合規的出口許可申請將予以批准

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（中央社記者呂佳蓉北京5日電）中國商務部今天表示，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，對其實施出口管制是國際通行做法。中國政府依法依規對兩用物項相關出口許可申請進行審查，對符合規定的申請，中方將予以批准，促進便利合規貿易。

據陸媒界面新聞，中國商務部發言人何詠前今天下午在例行記者會答覆媒體提問時，作上述表示。

何詠前還聲稱，在美中發布日內瓦聯合聲明後，「中方本著負責任的態度，認真對待、嚴格落實中方義務，積極維護日內瓦經貿會談共識」。

她說，「反觀美方，在日內瓦會談後，對華（中）採取一系列限制措施，嚴重破壞既有共識，嚴重損害中方正當權益」。如果美方繼續損害中方利益，中方將堅決採取有力措施，維護自身正當權益。

在今天的中國外交部例行記者會上，稀土問題也是焦點。有媒體詢問提到，日本汽車製造商鈴木因零部件採購延誤，已暫停在日本生產其主要小型車。

中國外交部發言人林劍回應稱，中方頒布的出口管制措施符合國際通行做法，是非歧視性的，不針對特定國家。

美國4月2日宣布對中國加徵34%對等關稅，中國商務部在4月4日發布公告，宣布對7種中重稀土相關物項實施出口管制，出口經營者出口相關中重稀土物項前，需向國務院商務主管部門申請許可。

美中在日內瓦經貿會談後發表聯合聲明，儘管大幅降低彼此關稅，但是當中提到，中國將「採取必要措施，暫停或取消自2025年4月2日起針對美國的非關稅反制措施」。

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然而，此前外界就評估，中國完全取消稀土出口管制可能性不大，但可能會加快審批中重稀土出口許可的申請。

歐洲汽車供應商協會（CLEPA）昨天表示，由於中國實施出口限制導致稀土短缺，多家歐洲汽車供應商工廠和生產線已經關閉，並警告未來可能出現更多停產。（編輯：楊昇儒）1140605