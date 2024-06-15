雙北台中等11縣市高溫燈號 台東鹿野40.1度最熱

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象署今天下午2時30分，發布11縣市高溫燈號資訊；氣象署觀測，台東出現焚風，位於鹿野的茶改場東部分場測站高溫飆升到攝氏40.1度，太麻里也達40度。

氣象署觀測，太麻里在下午1時36分，氣溫飆升到40度，茶改場東部分場下午2時18分，氣溫高達40.1度；不過，這兩處都是無人觀測站，不列入氣象正式紀錄。另外，台東金峰嘉蘭、關山、瑞和高溫都達39度以上。

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，氣象署發布11縣市高溫燈號資訊，台東縣發生焚風，為橙色燈號，有38度極端高溫的機率；台北市、新北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號，氣溫可能達36度。（編輯：陳政偉）1130615

全台15日下午2時溫度分布圖。（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）