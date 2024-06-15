台東吹焚風高溫飆40.1度 男子參加美式足球賽中暑

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）台東從南迴線到台東縱谷今上午開始吹焚風，籠罩在攝氏37度高溫以上，鹿野鄉茶改場農業監測溫度計測得40.1度。在台東市體育館參加美式足球活動的許姓男子中暑，所幸無大礙。

台東地區包括南迴線、台東市區、台東縱谷，因受到西南風沉降影響，從上午9時開始吹焚風，溫度跟著從攝氏37度一路飆升，迎面吹來的都是熱風，讓路上行人難受無處躲。

中央氣象署網站資料顯示，台東縱谷的鹿野鄉農業部茶及飲料作物改良場東部分場的農業用溫度計於下午2時18分測得攝氏40.1度，南迴線的林試所太麻里工作站下午1時36分測得攝氏40度，均打破今年高溫；不過這不是氣象署設置溫度計，不列入歷史紀錄。

因焚風持續數小時，在體育場參加美式足球賽育樂活動暨台東城市邀約邀請賽的43歲許姓總幹事兼裁判，從上午6時許就在太陽下曝曬至下午2時，加上未吃中餐，導致中暑，所幸消防人員及時趕到現場處置，許男恢復意識，沒有大礙。

中央氣象署提醒，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。（編輯：郭諭儒）1130615