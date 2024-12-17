維持好殘餘腎功能 台大醫：腹膜透析兼顧生活

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）台灣是洗腎大國，台大醫指出，多數人因自我照護沒信心等顧慮選血液透析，據統計，腹膜透析病友5年累積存活率比血液透析高1成6，且保留殘餘腎功能更長時間，兼顧生活。

長期高血壓、糖尿病、腎絲球腎炎、腎毒性藥物等，皆可能導致末期腎臟病，進而需要透析。台大醫院內科部腎臟科主任黃政文今天「台大醫院腹膜透析一甲子開創居家透析新未來記者會」中說明，洗腎共有血液透析、腹膜透析2種。

黃政文指出，目前在台灣，到醫療院所接受血液透析是最多人使用的洗腎方式，居家腹膜透析者僅7.5%，觀察主要原因包括對自我照護沒有信心、擔心感染等，然而進入透析階段，就保留殘餘腎功能，也就是讓病友繼續擁有排尿的功能，血液透析僅能維持約3個月，腹膜透析卻可撐到3年左右。

此外，黃政文以最新台灣腎病年報資料說明，2012到2016年腹膜透析病友5年累積存活率69.5%，比血液透析病友的53.5%高出1成6，這可能與腹膜透析過程的血壓較平穩有關，因此腹膜透析對心血管疾病患者是相對較安全的透析方式。

黃政文會後接受媒體聯訪解釋，透析是治療，最終決定病人存活的關鍵還是營養，透析前要求病人少吃，開始透析後反而希望病人多吃，然而血液透析患者需要控制飲食，腹膜透析限制相對寬鬆，推測這可能是存活率會較高的原因之一。

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台大醫院推動腹膜透析至今一甲子，黃政文說，台大醫患者約30%選腹膜透析、整體全台約7.5%，明顯低於歐美與亞洲其他國家，隨超高齡化社會到來，可預期洗腎人口將增加。與血液透析相比，腹膜透析具備治療時間彈性、無須頻繁就診、較少飲食限制、血壓穩定、殘餘腎功能儲存等優勢，及對心血管疾病患者的安全性，成近年國際優先推薦的治療方式。

腎臟組織遭受經年累月的損害，初期沒有明顯症狀，黃政文提醒，一旦出現水腫、疲倦、噁心、嘔吐、呼吸急促、電解質失衡、昏迷、意識不清、營養不良或貧血症狀等10大尿毒症症狀，代表腎臟已經衰竭、失去功能，須盡快予以透析治療。（編輯：陳政偉）1131217