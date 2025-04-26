醫投書國際期刊指健保瀕崩壞 台大院長：錯誤百出

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）有醫師向「刺胳針」（The Lancet）投書，稱台灣健保體系瀕臨全面崩潰。台大醫院院長吳明賢今天說，讀者投書非正式論文，且該內容太過簡化、錯誤百出，健保確實存在問題，但沒那麼不堪。

一篇刊登在國際醫學期刊「刺胳針」的投書今天引起醫界熱議。由中國醫藥大學附設醫院的李景行（Jing-Xing Li）、許漱白（Shu-Bai Hsu）撰寫的文章提及台灣健保體系瀕臨全面崩潰，急診壅塞、低薪過勞等，甚至出現最大規模的護理師離職潮等問題。

該篇投書並指台灣醫療體系的脆弱在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間已體現，2022年Omicron高峰時期，COVID-19住院死亡率高達58.2%，至於鄰近的日本則僅有12.5%。

疾管署發言人羅一鈞透過文字提供正確數據表示，2022年Omicron流行時期台灣COVID-19共確診880餘萬例、死亡1.4萬餘例，個案致死率為0.16%。同時期日本的COVID-19個案致死率為0.2%。台灣並未高於日本。

台大醫院院長吳明賢今天下午出席他的新書「良醫的養成之路」論壇，並在會後接受媒體聯訪指出，他認為該投書內容錯誤百出，健保制度確實有一些問題，但沒有投書內容講的那麼不堪，且政府也不是完全無動於衷。

吳明賢直言「我不曉得他的目的是什麼」，看出問題是很容易，但要提出解答比較困難。他說，各界都可以發現問題，但造成這些問題的原因不單單是投書中所寫，這篇投書太過簡化，如同他在新書中也有寫到，健保是龐大醫療體系，經過30年勢必會有結構、制度設計上的問題，甚至還有人性問題，很難一言以蔽之。

「因為是讀者投書，不是正式的論文，讀者投書這種通常就不是那麼科學性。」吳明賢說，外界都認為台灣醫療世界第一，不理解「怎麼會有台灣人自己投書說不好？」但這就是一個讀者投書，就像報章雜誌也有讀者投書一樣，通常不太需要查證，只要編輯覺得可以就好。

重症醫師陳志金也在臉書（Facebook）發文質疑，上述文章並不是研究論文，只是一篇很短的「讀者投書」，文中提到2022年Omicron疫情高峰時的死亡率更是不可能，「這可一看就知道是錯誤！台灣COVID住院死亡率，不可能高達58.2%！」

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他說，循撰文者引用的文獻查證，這是一篇長庚的論文，探討的是110名重症插管病人在不同COVID時期的臨床表現，「而這58.2%是Omicron病人的占比，並不是『死亡率』！！！死亡率是40.6%（Omicron）和15.2%（Alpha），是重症插管病人，也不是『住院死亡率』！！！所以，根本就是亂引用。」

陳志金表示，原作者或衛生福利部疾病管制署應該撰文去澄清，以免誤導國外學者。他認為住院醫師寫文章探討台灣健保是非常值得鼓勵的，但這樣的投書應該要更嚴謹，最好是有專門的老師指導。（編輯：李亨山）1140426