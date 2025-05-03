護理師不該常態做清潔工作 卓榮泰：情況嚴重醫院可能降級

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（中央社記者曾以寧台北3日電）行政院長卓榮泰今天表示，要抓出讓護理師常態做清潔的醫院，且若情況嚴重，「降級都有可能」。衛福部長邱泰源說，醫院評鑑本就有基層護理人員會談，不能容許讓專業人員做非專業事。

卓榮泰今天出席慈月基金會第14屆南丁格爾獎頒獎典禮致詞表示，總統賴清德是台灣第1個醫師出身的總統，「健康台灣」是賴總統治國最重要的原則。在此理念下，政府從各方面多元投入，其中針對護理人力，投入4年共新台幣275億元經費，執行護理人力政策整備計畫。

「其他工作要讓更適合的人擔任」，卓榮泰指出，為維護護理師工作的尊嚴，自己也已在行政院院會說明，若讓護理師常態做醫院裡面的清潔工作，要把這種醫院抓出來，「護理師絕對不是常態要做清潔工作的，如果嚴重的話，降級都有可能」，以維護護理師工作環境。

衛福部長邱泰源（中）出席慈月基金會第14屆南丁格爾獎頒獎典禮，並在會後接受媒體聯訪表示，醫院評鑑本就有基層護理人員會談，不能容許讓專業人員做非專業事。中央社記者曾以寧攝 114年5月3日

卓榮泰也指出，去年中央政府編列總預算時，即使各部會都已排好預算，行政院已在做最後整理，衛福部長邱泰源仍在通過前一剎那舉手，為醫護界爭取多增新台幣40億元預算，導致自己被其他部會首長「罵」；但自己當時腦中所浮現的，就是盼在國家財政能力足夠的時候，給醫護人員更多一點工作權益保障。

邱泰源會後接受媒體聯訪說明，醫院評鑑時，本來就會針對護病比、護理排班進行了解，並會談基層護理人員，因此在評鑑時，應該都絕對會包括到，要真正了解到每個醫事人員的工作狀況。衛福部也已要求各醫院，不能有讓醫護人員做非專業等事情發生，並會持續監測。

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邱泰源指出，每個醫師人員都有其專業，在醫院工作團體面各盡職守，不能容許讓專業人員去做非專業的事情。因為專業工作已經很忙，尤其護理人員的時間非常緊迫，有時1頓飯可能放著吃3次才能吃完，也真的沒有辦法再做太多其他的事務。

對於台大醫院企業工會日前在臉書表示，因老鼠出沒，護理部要求護理師展開滅鼠大作戰。邱泰源澄清，台大醫院已說明，是要求包括住院醫師等全體工作人員，要記得吃完飯後把垃圾等各方面整理好，以免有老鼠出沒，而非要大家去抓老鼠。1140503