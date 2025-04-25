要護理師抓老鼠？台大醫院：工會恐有誤解

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（中央社記者沈佩瑤台北25日電）台大醫院企業工會在臉書表示，因老鼠出沒，護理部要求護理師展開滅鼠大作戰，但「護理師不是捕鼠隊」。院方今天說，有簽約廠商定期滅鼠，不曾要求員工捕鼠，工會說法恐誤解。

台大醫院企業工會在近日臉書（Facebook）發文，指出4月18日護理部發布的門診晨會公告，內容要求各單位護理人員於開診前、用餐後或門診提早結束時段進行環境整理，月底還將進行整潔評核與交叉互評。全因為有老鼠出沒門診。

工會秘書長邱宇弘接受媒體電訪表示，門診護理師開診前就已經有一堆準備工作，門診結束後也常因狀況變動沒辦法準時收工，現在又要求護理師利用空檔打掃，根本不切實際，只會增加工作壓力，干擾原本工作流程。

他強調，老鼠出沒不是擦擦灰塵就能解決的事，與建築老舊、動線雜亂、食物沒收好都有關，應該交給專業滅鼠和清潔公司處理。

台大醫院發言人陳彥元回應，「工會的發文是誤解」，院方絕對不會這樣下命令，只是請大家注意環境整潔，近期老鼠出沒較多，護理部身為護理站的督導單位，自然更謹慎、更努力，特別要求護理站的清潔，「但從來沒有員工被院方叫去抓老鼠」。

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陳彥元表示，護理站的整潔不只是由護理師負責，實際上包括住院醫師、主治醫師等人也常在護理站用餐或停留，大家都有維持清潔的責任，由於工作繁忙，常有食物遺留，容易吸引鼠蟲，整潔工作確實不易。

陳彥元說，院方有簽約的清潔廠商，依照固定流程與時間定期協助清除病媒與垃圾，不會要求護理人員處理這類問題。若基層反映清潔頻率須加強，院方也會討論調整。他強調，維護病人安全的就醫環境是醫院的責任，督導整潔純粹是提醒，與所謂的「比賽」或過去的5S制度無關。（編輯：管中維）1140425