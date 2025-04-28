專家談健保論人計酬4關鍵 建議推獎學金救護理荒

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（中央社記者曾以寧台北28日電）健保署在花蓮秀林試辦全人整合照護，醫管專家今天指出，「論人計酬」有助減少醫療浪費，但有「改變民眾就醫習慣」等4大關鍵；他並建議政府以每人每年15萬元獎學金救護理荒。

健保給付目前以論件計酬為主，花蓮慈濟醫院承接衛生福利部中央健康保險署「全人整合照護計畫」，則採「論人計酬」方式，將重心放在「全人」照顧，重視預防醫學，透過早期診斷與健康管理，讓民眾能夠在疾病發生前就獲得適當照護。

總統賴清德昨天在2025健康台灣全國論壇指出，健保施行30年，各種支付制度包括論件計酬、診斷關聯群（DRG）、大總額、小總額都在進行，有沒有可能要走出最後一步，也就是「由各區自己管理收到的經費」。他並指出健保署在花蓮秀林試辦的計畫很成功，盼未來可擴大推動。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁今天對媒體說明，所謂「論人計酬」制度，有3大好處，包含促進醫療資源合理配置，鼓勵預防勝於治療；強化跨層級、跨院所合作，推動區域整合式照護；減少醫療浪費，提升醫療體系永續性。

洪子仁指出，英國基層醫療就是採用論人計酬，每個病人的基本費用由政府支付給家庭醫師診所，且若能提供良好預防醫學、慢性病管理、民眾健康促進，醫師還能領取額外「品質獎勵金」。荷蘭則採論人計酬混合部分按服務計酬模式，醫師以「人頭費」為主要收入，若患者需要轉診或慢性病管理，則有額外補助。

洪子仁說，相關案例之所以能成功，關鍵是其以基層醫療為核心，並有設計良好的風險調整機制，不單純按人頭收費，而是依年紀等健康風險加權；並有搭配績效獎勵，防止「只收人不服務」，才能強化健康促進與疾病預防，降低後端高昂醫療成本。

不過，若要在台灣應用此模式，洪子仁指出，還有4大關鍵，包含克服區域醫療資源分布差異、計算出適當的公平與風險調整機制；此外，須強化醫療體系間合作，以利後續轉診；最困難的則是要改變健保上路30年來，民眾已經習慣自己上大醫院的自由就醫行為。

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針對醫療體系目前護理荒，洪子仁建議，政府應啟動「護理科系養成獎學金計畫」，以類似公費醫學生方式，提供護理學生每人每年新台幣15萬元獎學金，但要求要在畢業1年內考取護理師執照、執照取得後至少服務臨床4年，且未履行者須返還獎學金。

洪子仁指出，以全台每年約1萬名護理系畢業生估算，預計4年內即可補充4萬名新血，也有望改善台灣有證照護理人員僅6成從事臨床工作的現況。（編輯：管中維）1140428