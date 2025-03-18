急診壅塞醫護荒 調查：護理人員盼合理薪資6.2萬元

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（中央社記者劉千綾台北18日電）護理人力告急，1111人力銀行調查顯示，有86.1%受訪護理師認為應提高薪資與福利吸引更多醫護人才投入。目前護理人員平均薪資為新台幣4萬6894元，受訪者希望合理薪資達6萬2287元，與平均薪資差距高達1.5萬元。

急診壅塞掀護理人力不足等難題，1111人力銀行今天發布「護理人才缺工調查」顯示，造成目前急診壅塞主因包括護理人力不足導致等候時間延長84.5%，病床不足影響周轉率45.9%、輕症患者使用急診42.6%、長者與慢性病患者增多37.3%，以及季節流感及流行性疾病盛行37.3%。

人力銀行表示，急診室護理人員面對送進來的病人，必須立刻依照病情輕重與急迫性進行檢傷，每天都和時間賽跑，高張力工作下，身心壓力難以言喻。

調查指出，護理人員在急診室要面臨壓力包括病患與家屬的情緒壓力76.8%、高強度與高工時的壓力76.4%、數量龐大病患的超載壓力73.5%、病情快速變化緊急處理的壓力64.6%，以及病患暴力行為的壓力59.7%。

護理人員長時間精神緊繃之外，調查顯示，有高達91.1%曾經遭受病患及家屬不理性的對待，謾罵咆哮84.8%、口頭恐嚇威脅53.5%、未經同意擅自手機錄影29.9%、徘徊診間不肯離開17.8%，以及糾眾叫囂16.5%。因此有高達96%在職涯中曾經萌生離職念頭。

為改善急診壅塞情況，調查指出，受訪護理師認為提高薪資與福利吸引更多醫護人才投入占86.1%、一視同仁發放3班津貼76%、落實醫療分級及雙向轉診56%、宣導改變民眾就醫習慣47.5%，以及提高住院病床周轉率加強長照機構與社區照護38.6%，顯示多管齊下才能有效解決目前急診塞車狀況。

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根據調查，護理人員平均薪資為4萬6894元，人力銀行調查進一步詢問，以目前的從業資歷認為合理平均月薪為何，受訪者答案是6萬2287元，與平均薪資差距高達1萬5393元，顯示醫界加薪留才還有很大的努力空間。

為了解護理人員的工作現況與樣貌，1111人力銀行設計「護理人才缺工調查」問卷，自今年2月21日至3月16日，針對1111人力銀行護理從業會員進行立意抽樣，有效樣本數996份。（編輯：翟思嘉）1140318