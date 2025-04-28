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健保藥價改革2026上路 支持新藥在地製造強化供應韌性

2025/4/28 18:39（4/28 19:11 更新）
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示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者陳婕翎台北28日電）健保藥價拚改革，鼓勵國產新藥生產，避免受國際局勢影響缺藥，修法近期公告，115年元旦起上路，藥界認為，這是以行動加強台灣藥品供應韌性，在地產業升級，確保藥品價格合理。

衛生福利部中央健康保險署確保藥品及醫療器材合理價，支持新藥在地製造，加強台灣製藥韌性，日前修正「全民健康保險藥品給付項目及支付標準」及「全民健康保險藥品價格調整作業辦法」部分條文26日公告，對國內製造學名藥或生物相似藥給予優惠核價。

新制重點之一是鼓勵國內藥廠製造創新藥品，國際上市2年內新藥，或10大國上市滿5年但屬國內新成分新藥，比照台灣首發新藥優惠核價；同時鼓勵學名藥或生物相似性藥品及時進入市場，原廠藥逾專利期5年內、首2張取得藥品許可證的國內製造學名藥或生物相似藥，最高給予原廠藥相同價格。

穩定供藥也是新制上路重要目標，國內製造藥品將給予優惠藥價，健保核價加算10%，包含採用國產原料藥、安全性試驗獲國際期刊發表增列入仿單、或最早向主管機關為P4專利聲明且獲准核發藥品許可證的學名藥，符合上述3項條件之一即可。

新制必要藥品相關調整條款，只要同時符合主管機關公告必要藥品、同分組內有國內製造品項及同分組分類未逾3品項等3項條件，當年度藥價不予調整，確保供藥穩定，合理保障藥價；加速新藥納入健保，健保推動平行審查機制和主動收載藥品機制，並鬆綁書面申請文件相關規範。

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製藥公會、製藥發展協會與學名藥協會等3大本土製藥公協會今天透過新聞稿表示，台灣進口醫藥品比例相當高，占健保藥費支出達7成以上，面對變幻莫測的國際局勢，台灣需要有支持藥品在地製造、強化本土供應鏈的藥品政策，以確保藥品穩定供應。

學名藥協會等3大本土製藥公協會指出，健保藥價改革政策於2024年11月20日完成預告，如今法案公告實施，這是以行動加強台灣藥品供應韌性、以政策引導在地產業升級並確保藥品價格合理，象徵健康台灣、健保永續的腳步又往前邁進一步。（編輯：李亨山）1140428

#中央健康保險署
#衛生福利部
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