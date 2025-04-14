美關稅變革估衝擊藥品市場 西藥代理商業界提3對策

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（中央社記者陳婕翎台北14日電）美國總統川普恐變革藥品關稅，可能衝擊台灣藥品供應，西藥代理商業界提3對策，包含調整藥價改革。健保署長石崇良說，將積極爭取預算，成本變動廠商可依法提出調高支付建議。

中華民國西藥代理商業同業公會理事長盛寶嘉今天透過聲明指出，台灣自去年起陸續面臨重大藥品供應短缺事件，美國藥品關稅變革對台灣藥品供應可能發生衝擊，台灣處方藥品市場額度超過6成是輸入藥品，國際藥價波動勢必影響民眾用藥權益。

中華民國西藥代理商業同業公會提出3項建議對策，第1項對策是由經濟部設立生技外銷統籌窗口，積極協助國內廠商；第2項為簡化台灣藥品市場准入程序，經美國、歐盟核准處方藥，建議簡化、縮短台灣食藥署藥品查驗流程，加速提升新藥可近性，促進國外藥廠輸台意願。

第3項則為調整健保署藥價改革措施，盛寶嘉說，台灣健保藥品給付已占台灣整體藥品市場9成，今年健保署將導入10國藥價改革健保藥品給付價格，美國關稅變革之際，勢必重大衝擊國外藥廠輸台意願，建議調整推動健保藥價改革措施，以降低台灣藥品市場不穩定性。

衛福部長邱泰源今天接受聯訪時表示，台灣缺藥通報平台已有豐富經驗，面對藥價可能因美國藥品關稅變革上漲，健保體系已有相關因應措施。對於已通過美國FDA（食品藥物管理局）核准的藥物，台灣將簡化藥品市場的准入程序。然而由於不同人種與研究對象的差異，仍需設立適當的評審制度。

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健保署長石崇良表示，面對關稅變革，若廠商因匯率波動或成本上漲等因素，導致藥品價格無法覆蓋成本，廠商可依據全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條及第35條規定，提交成本資料向健保署提出調高健保支付價格的建議。

石崇良說明，健保署將依程序儘速處理這類申請，並積極爭取預算，確保藥品供應不會出現問題。健保目前收載藥物約有1.4萬個品項，其中美國進口藥物共有177項；美國進口藥物每年占健保總體藥費支出的10%。（編輯：張雅淨）1140414