特別條例補健保200億元 石崇良：確保供藥穩定

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（中央社記者曾以寧台北25日電）行政院會通過規模新台幣4100億元特別條例，含撥補健保200億。衛福部健保署長石崇良今天說明，將優先列為調節非預期風險及其他非預期政策所需經費，確保國內供藥穩定。

因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院會昨天通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。其中包括弱勢族群照顧關懷服務共170億元；撥補健保基金200億元。

美國關稅政策引動盪，石崇良今天出席「旗艦領航 開拓新局 TWC聯盟打造台灣生醫資料自主與精準醫療新引擎」記者會，並在會後接受媒體聯訪表示，美國關稅政策是否影響藥價，受到民間、立法院高度關注。

行政院透過特別條例撥補健保200億元，石崇良說明，其最重要的功能，就是若後續真的發生藥價浮動，將有助穩定國內，有足夠預算因應，避免影響國內民眾用藥權益。

健保總額是事先匡列預算金額，除藥物給付從中扣除，醫療服務給付則事後論點數計算，服務爆量點值會稀釋。石崇良說明，總額預算為前瞻性預算，去年就會談定今年總額額度多少，然而美國關稅政策是突然間發生的。

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石崇良指出，健保總額中，也有1個項目為調節非預期風險及其他非預期政策所需經費，每年約編列20億元；但萬一關稅動盪造成20億元不夠用，就可從行政院撥補的特別預算支應，不僅確保供藥穩定，也讓醫院在提供醫療服務時，可以更安心。

石崇良說明，這200億元都會優先列為因應非預期風險使用，但若後續沒有用完，則因為已經進入健保基金，就會成為安全準備金。（編輯：林恕暉）1140425