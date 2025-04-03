長輩骨折洗澡如廁難 職能治療師到家復健獲自主

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（中央社記者陳婕翎台北3日電）林奶奶左大腿骨折後，洗澡及如廁都很困難，除了住院期間積極訓練，出院後職能治療師無縫銜接，採取PAC居家模式復健，在家生活功能指導，提供輔具操作練習，如今達到完全自理。

面對銀髮浪潮來襲，衛生福利部中央健康保險署自民國103年推動急性後期整合照護計畫（PAC），除腦中風、燒燙傷外，自106年7月1日起更擴至創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡等照護範圍。不僅有住院、日間照護模式外，還有居家照護模式。

根據健保署資料，去年PAC收案人次以腦中風最多，其次為脆弱性骨折，照護模式以住院模式最大宗，約占90%、居家模式約占9%、日間照護約占1%。台灣職能治療學會理事長吳菁宜今天透過新聞稿分析，居家模式最貼近民眾返家時的生活功能指導，但過去鮮少應用。

PAC幫助病患盡快復健，從住院期起密集鍛鍊，以順利返家恢復原來的生活，減少依賴和家屬負擔。當病情穩定後，並不是一定要繼續住院才能完全復原，住院和居家模式可直接轉換，由原醫院治療師團隊到病患家裡，繼續提供高強度、密集復健訓練，幫助病患回家適應，同時復健。

「這是最有利病患和家屬的訓練模式」，吳菁宜說，了解PAC居家模式的民眾太少，多半不知好好善用這項服務。家是最熟悉、自在的地方，居家模式職能治療師會以居家或社區日常生活能力為導向，與個案和家屬共同討論後，決定未來目標優先順序，設計最適合的個人化治療計畫。

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腦中風後重拾鍋鏟，料理出簡單美味的菜色的鄭先生也有類似故事，聖功醫院復健科職能治療師衛廣遠分享，鄭先生過去一向自己備餐，中風後拿起鍋碗瓢盆烹飪料理成了遙不可及的事，幸好在PAC居家模式職能治療師介入後，帶著他從備料、洗菜、切菜循序漸進，終於能再度自行料理。

讓鄭先生重新找回自信心與自我價值，珍貴的成果背後有著健保支持，衛廣遠說，個案在住院和居家PAC模式的轉銜過程中，皆有健保給付，與長照復能比起來，居家PAC更適合剛出院返家的人，一週有6次密集介入，每次自付額只要新台幣幾十元，低於計程車起跳費。（編輯：陳政偉）1140403