西藏抗暴65週年 遊行隊伍高喊Free Tibet

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（中央社記者李雅雯台北10日電）在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會今天舉行「西藏抗暴65週年大遊行」，遊行隊伍舉著雪山獅子旗在台北街頭前進，沿途高喊「Free Tibet」，呼籲台灣人民一起正視中共暴行。

今天為西藏抗暴日65週年，「西藏抗暴65週年大遊行」從捷運忠孝復興站出發，途經國父紀念館、中國銀行，終點為信義無菸示範廣場；遊行隊伍沿途高喊「Free Tibet」、「西藏是西藏人的」、「西藏要人權」。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參表示，中國政府強制藏人孩童進入寄宿學校，將學校教學語言換為漢語，迫害西藏境內僧尼，根本地剝奪西藏語言、信仰的傳承；另還以興建水利建設名義迫遷藏人，摧殘西藏環境、文化。

格桑堅參指出，目前西藏相關議題在國際上獲得關注，必須持續地付出行動，直到問題獲得解決；把握國際局勢演變和中國變動處境所帶來的機會，為藏人的共同事業團結一致，「流亡藏人要提防來自中國政府的滲透和跨境打壓行為」。

客家委員會主委楊長鎮說，這是西藏抗暴大遊行第21年舉辦，西藏與台灣一樣面臨中共威脅，如果看到邪惡蔓延卻是靜默無語，這是另一種形式的參與，全人類有共同義務實現一個自由的西藏。

遊行隊伍途經國父紀念館時停下「磕長頭」。在台藏人福利協會會長札西慈仁介紹，「磕長頭」是藏傳佛教禮佛方式，透過五體投地的禮拜，一來是消除業障；二來是勇氣與信心毅力的象徵。

札西慈仁強調，對於西藏來說，宗教非常重要，沒有宗教就沒有教育、文化，中共正在管制西藏人的宗教信仰。

遊行隊伍約於下午3時40分抵達中國銀行，在前方廣場演出行動劇，控訴中共計畫在四川省甘孜藏族自治州德格縣修建水電站，將毀壞6座藏人經常聚集的寺廟，也會破壞13世紀古壁畫、迫遷2千多名村民。當地藏人為此發起抗議，在2月14日最大規模抗議中，多人遭到逮捕。

遊行在信義無菸示範廣場結束。

據西藏台灣人權連線官網介紹，西藏於1951年遭中共入侵，嚴重侵害藏人宗教、文化及傳統；1959年3月10日拉薩萬人示威蔓延成西藏全境抗暴行動，這場行動隨即遭中共軍隊血腥鎮壓、死傷無數，達賴喇嘛被迫流亡海外，於印度成立流亡政府。這是西藏抗暴日的由來。（編輯：邱國強）1130310

在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會10日舉行「西藏抗暴65週年大遊行」，遊行隊伍舉著雪山獅子旗從捷運忠孝復興站出發，途經國父紀念館、中國銀行，終點為信義無菸示範廣場。中央社記者李雅雯攝 113年3月10日

在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會10日舉行「西藏抗暴65週年大遊行」，遊行隊伍途經國父紀念館時停下，在「磕長頭」結束後，為犧牲的藏人默哀1分鐘。中央社記者李雅雯攝 113年3月10日

在台藏人福利協會、西藏青年會台灣分會10日舉行「西藏抗暴65週年大遊行」，遊行隊伍途經國父紀念館時停下「磕長頭」。「磕長頭」是藏傳佛教禮佛方式，透過五體投地的禮拜，一來是消除業障；二來是勇氣與信心毅力的象徵。中央社記者李雅雯攝 113年3月10日