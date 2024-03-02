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西藏抗暴日65週年 高雄人挺身為自由而騎

2024/3/2 18:26（3/2 18:36 更新）
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每年3月10日是西藏抗暴日，2024年適逢65週年，民團「西藏台灣人權連線」等2日舉行「為西藏自由而騎」高雄場活動，西藏台灣人權連線祕書長札西慈仁（前中）現場帶領民眾呼喊口號。中央社記者林巧璉攝 113年3月2日
每年3月10日是西藏抗暴日，2024年適逢65週年，民團「西藏台灣人權連線」等2日舉行「為西藏自由而騎」高雄場活動，西藏台灣人權連線祕書長札西慈仁（前中）現場帶領民眾呼喊口號。中央社記者林巧璉攝 113年3月2日
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（中央社記者林巧璉高雄2日電）每年3月10日是西藏抗暴日，今年為65週年，西藏台灣人權連線、台灣人權促進會今天舉行「為西藏自由而騎」高雄場，在台藏人札西慈仁說，在西藏的藏人遭到中共各種打壓，但藏人仍持續努力。

「為西藏自由而騎」高雄場今天由高雄捷運文化中心站出發，約有30人響應加入騎乘行列，參與民眾互相幫忙將雪山獅子旗綁在身上；出發前眾人齊喊Free Tibet,free Hongkong,keep Taiwan free.

台灣人權促進會南部辦公室主任楊紫婷表示，「為西藏自由而騎」（Cycling for a Free Tibet）由札西慈仁在2011年發起，Cycle不僅代表單車，同時也帶有循環未盡，持續不止的意涵。

楊紫婷說，在高雄民間團體的聲援行動也持續不斷，不僅促成鼓山區的西藏街名於2009年時加註「圖博街」字樣和象徵圖博（Tibet）雪山獅子旗標誌，也曾於2015年舉辦遊行，希望喚起更多人理解西藏人民遭遇的苦難。

西藏台灣人權連線祕書長札西慈仁說，中共政權對藏人的迫害從未停止，近日不斷拆除藏式古寺，藏人仍持續努力，希望外界持續關注。

參與活動的民眾表示，從西藏、香港的例子可看出中共極權迫害持續不斷，台灣應該引以為戒。一名高中生說，自己發現身邊的朋友對於台灣的民主自由習以為常，甚至覺得本該如此，希望藉由參與活動讓更多人知道西藏的難題，也應捍衛得來不易的民主自由。（編輯：謝雅竹）1130302

2024年適逢西藏抗暴日65週年，民團「西藏台灣人權連線」等共同發起「為西藏自由而騎」活動，2日舉辦高雄場，號召眾人從高雄捷運文化中心站騎乘單車出發並於沿途發表短講，終點則在哈瑪星鐵道文化園區。中央社記者林巧璉攝 113年3月2日
2024年適逢西藏抗暴日65週年，民團「西藏台灣人權連線」等共同發起「為西藏自由而騎」活動，2日舉辦高雄場，號召眾人從高雄捷運文化中心站騎乘單車出發並於沿途發表短講，終點則在哈瑪星鐵道文化園區。中央社記者林巧璉攝 113年3月2日
#西藏
#札西慈仁
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