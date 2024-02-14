西藏抗暴日65週年前夕 在台藏人發起為自由而騎

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（中央社記者陳俊華台北14日電）今年3月10日是西藏抗暴日65週年，西藏台灣人權連線今天舉行「為西藏自由而騎」活動，盼透過騎乘腳踏車，展現藏人不放棄爭取自由民主的精神，喚起更多人理解西藏的苦難，為被中國壓迫的人們發聲。

3月10日是西藏抗暴日，台灣從2004年起每年舉辦遊行。西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁發起「為西藏自由而騎」活動，上午與民進黨立委沈伯洋、香港邊城青年秘書長馮詔天、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧等人，在立法院外舉行記者會。

札西慈仁說，從中共在1951年強迫西藏簽下17條和平協議後，不到10年達賴喇嘛就流亡，在西藏的藏人也遭到中共各種打壓，強迫藏族小孩離開父母，接受中國的洗腦教育，但藏人沒有放棄，中共沒辦法洗腦西藏人。

札西慈仁表示，中共更制定法律要逕行決定仁波切、想控制藏傳佛教，主要目標是決定第15世達賴喇嘛；他強調，中共就是不相信任何的宗教，未來第15世達賴喇嘛是由藏人決定，「並不是中共決定的」。

沈伯洋指出，中國對台灣有各種經濟、外交層面的打壓，中共和西藏簽訂的和平協議對台灣是種警示，在東突維吾爾族、香港也正在發生一樣的狀況，無論如何都要抵禦這樣的暴政；他未來將在立法院，持續為自由、民主、人權發聲。

馮詔天說，西藏被中國武力入侵，宗教、文化、傳統都遭迫害，藏人被迫離開家園，後代只能在異鄉出生，卻沒有放棄、世世代代為理想努力，希望家園有自由的一天；身為香港人也很後悔，當初怎麼沒有早點意識到中國的謊言、抵抗中國的滲透入侵。

馮詔天表示，自由並非理所當然，更需要去守護，中國的野心勃勃、下個目標就是台灣，每個人都該擁有自由與尊嚴，這次活動更提醒大家不應袖手旁觀，應彼此同行，為自由、人權努力，更加關注相關議題。

2024的「為西藏自由而騎」活動今天是首次騎乘，接著在2月21日與28日、3月6日在台北，以及3月2日在高雄共有5次騎乘。（編輯：林克倫、黃國倫）1130214

3月10日是西藏抗暴日，西藏台灣人權連線祕書長札西慈仁發起「為西藏自由而騎」活動，14日上午在立法院外舉行記者會。圖為札西慈仁振臂高喊「西藏要自由、西藏要人權」口號。中央社記者郭日曉攝 113年2月14日