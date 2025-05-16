吸引歐洲旅客來台 觀光署設阿姆斯特丹旅遊分處

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）荷蘭為歐洲地區赴台旅客主要來源之一，今年訪台人次較去年成長逾14%。交通部觀光署今天表示，盼透過在阿姆斯特丹設立旅遊服務分處，深入經營荷蘭，吸引更多歐洲旅客來台。

觀光署今天發布新聞稿表示，根據統計，荷蘭為歐洲地區赴台旅客的主要來源之一，2025年訪台人次較去年成長逾14%。15日在荷蘭舉行觀光署駐阿姆斯特丹旅遊服務分處揭牌儀式，這也是台灣繼去年在巴黎設點後，歐陸再增加關鍵推廣據點。

觀光署署長周永暉致詞指出，阿姆斯特丹作為歐洲重要的交通與文化樞紐，設立旅遊服務分處有助於強化台灣旅遊品牌在歐洲的識別度，並深化與當地業界、媒體及消費者的連結。

周永暉提到，目前台灣與阿姆斯特丹間已有華航、長榮與荷蘭皇家航空提供每週直飛航班，便利的航網為雙邊觀光交流奠定良好基礎。

周永暉表示，台灣與荷蘭在人文與旅遊面向上有諸多共通點，包括便利的公共運輸、自行車友善環境，使旅客能輕鬆探索在地文化。

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同時，台灣素有「美食之島」美譽，擁有多家米其林星級餐廳，深受國際旅客喜愛；在永續觀光方面，台灣持續推動綠色旅遊，2025年已有7處景點通過國際認證，展現對環境友善旅遊的堅持。

觀光署表示，未來分處將肩負區域推廣重任，深入經營荷蘭及周邊市場，吸引更多歐洲旅客前來台灣。（編輯：龍柏安）1140516