加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃仁勳抵台今晚與魏哲家晚餐 輝達總部地點可能19日宣布
首頁 / 產經

華通：囊括低軌衛星4大客戶 今年占比逾20%

2025/5/16 14:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北16日電）HDI大廠華通表示，第2季PCB訂單熱度不減，主要是消費性電子產品及低軌衛星產品出貨暢旺，華通囊括4大低軌衛星客戶，估今年營收占比可超過20%；不過，新台幣升值會是獲利變動因素，估新台幣每升值1%，營益率影響數為0.5個百分點。

HDI大廠華通4月營收達新台幣65.01億元，與累計前4月營收都創同期歷史新高。

華通表示，近期無畏關稅議題的干擾，第2季PCB訂單熱度不減，主要是消費性電子產品以及低軌道衛星LEO產品出貨暢旺，提升淡季的產能利用率，第2季營運可望延續首季的淡季不淡態勢。

近期新台幣為營運變動因素，華通推估，新台幣升值1%，對營益率的影響是0.5個百分點。

華通指出，2025年LEO低軌道衛星事業報喜，4月有重要美系客戶發射首批低軌道衛星成功，5月重要美系客戶獲准在中東特定國家提供航空和海事服務，另外當地營運商也與加系衛星客戶策略夥伴簽署協議，將採用其計畫中的LEO低軌道衛星網路提供頻寬服務。

華通囊括4大低軌衛星客戶，在低軌衛星設備領域市占率高達7成，估低軌衛星挹注今年營收占比可超過20%。

全球低軌道衛星產業在需求強勁、供給吃緊的狀況下，華通指出，泰國新廠已於今年第1季進入全製程生產，將再進一步拉高低軌道衛星產品的營收貢獻，優化產品結構。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

華通表示，在循序漸進的產品開發下，每一階段的主力產品，如消費性電子以及衛星產業，都陸續開花結果，目前更積極跨足系統性產品用板，例如OAM加速卡、AI伺服器、高階交換器、CPO、光模塊等領域，未來1至3年，將成為公司下一階段成長的新契機。

華通生產基地主要在台灣桃園、大陸惠州、重慶地區以及泰國，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板以及衛星用板製造商。（編輯：潘羿菁）1140516

#升值
#重慶
#泰國
#華通
華通
對等關稅衝擊PCB股價 牧德：設備3%輸美直接風險不大緬甸地震撼動泰國 台商代工、PCB廠未受影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

14
更多編輯台推薦新聞：