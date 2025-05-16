高雄男酒駕校門口擦撞單車 少年左手指骨折送醫

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄近來展開酒駕大執法，昨天大社區某國小門口發生交通事故，陳姓男子駕車涉逆向超車，擦撞13歲陳姓腳踏車騎士致左手指骨折，陳男酒測超標依公共危險罪送辦。

為遏止酒駕肇事，高雄市政府警察局動員展開酒駕大執法，但仍有民眾心存僥倖酒駕上路，仁武警分局昨天下午4時許就獲報，大社區三民路發生腳踏車遭擦撞事故。

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警方調查，44歲陳姓男子駕駛自小客車沿三民路西向東駛入對向車道要超車直行，結果在國小校門口擦撞左轉的13歲陳姓腳踏車騎士左側手把，陳姓少年當場人車倒地。救護車到場後將2人送醫救治，陳姓少年意識清楚，無生命危險，但左手手指骨折擦挫傷。

不過，自小客車駕駛陳男送醫經實施酒測，酒測值達0.4毫克超過法定標準值。警方針對酒駕、不依規定駛入來車道掣單舉發，可處以新台幣3萬600元以上、12萬1800元以下罰鍰，當場移置保管汽車、吊扣駕照2至4年、吊扣牌照2年，全案詢後依公共危險罪移送橋頭地檢署送辦。（編輯：戴光育）1140516