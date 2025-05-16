成大團隊研究 「山區生物滅絕電梯」還未發生

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（中央社記者張榮祥台南16日電）21世紀初學者提出「滅絕電梯」假說，指出氣候變遷使山區生物多樣性面臨風險，但成功大學團隊研究發現，目前這項假說預期結果還未發生，科學Science期刊今天也刊登了團隊論文。

成大發布新聞稿指出，科學Science期刊今天刊登氣候暖化如何影響全球山區生物多樣性最新發現，挑戰過去經典假說。這項成果由成大生命科學系教授陳一菁團隊完成。

成大表示，21世紀初學者提出「滅絕電梯」假說，指出氣候變遷使山區生物多樣性面臨三大風險，包括山頂物種因無更高處可去而造成滅絕；分布狹窄物種難以跟上氣候變化，造成分布與適合氣候錯位；低海拔地區因物種上移，缺乏新物種補充，導致生物多樣性下降。

不過，研究團隊蒐集全球23個山區、440種動物與1629種植物，總計8800筆、最長橫跨1世紀海拔分布改變資料；分析發現，物種雖因暖化往高處遷移，但山頂物種未顯著縮減；分布狹窄與低海拔物種正往高處擴張棲地，尤其是鳥類。物種分布擴張也造成重疊增加，讓海拔間物種組成越來越相似。

陳一菁說，山區是生物多樣性熱點，氣候變遷衝擊十分直接。科學界長期警告，山區物種可能正搭乘「滅絕電梯」，被迫向高海拔遷移、追尋適宜溫度，最終無處可退而加速滅絕。但這次研究首次以全球資料完整測試「滅絕電梯」假說多項預測，意外發現支持證據十分有限，也開啟未來研究全新視角。

陳一菁表示，這項研究對台灣山區生物多樣性研究也極有啟發，台灣面臨比全球更快速氣候暖化，生物反應分歧。從團隊另一項橫跨30年重複調查發現，台灣瑟弄蝶分布正往高海拔擴張；分布到台灣最高海拔的玉山幽眼蝶，大致維持海拔分布範圍；其他觀察顯示，分布在台灣山脊的岩鷚，正面臨越來越多物種進入高山環境所帶來的競爭壓力。

因此，在研究上，應朝向了解氣候如何改變生物間互動、進而影響生物如何適應氣候變化；從保育角度方面來看，減緩氣候暖化是最根本作為，保育自然棲地及加強連結度、避免棲地破碎，可確保物種有辦法遷移，以適應氣候快速變化。

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團隊成員陳怡秀說，目前「滅絕電梯」假說預期結果還未發生，「生物的反應是複雜許多的故事」。此次研究使用進階統計模型，充分考量山區地理限制帶來雜訊，且以兩項貝氏多變量模型，連動分析物種海拔上限與下限、棲地範圍與中點變化，嚴謹掌握各因子交互影響，這是過去研究未能達成的。

團隊表示，生物往高海拔移動趨勢仍持續，延遲的生物反應將累積「生物滅絕債」，該還的還是要還，未來某一時間點一定會顯著衝擊生物多樣性。例如目前在歐洲山區觀察到植物群延遲遷移現象，顯示高海拔生態系暫時處於穩定過渡期，但終將面臨改變。（編輯：方沛清）1140516