加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
黃仁勳抵台 談關稅戰稱台灣仍是科技生態系核心
首頁 / 地方

強震後首場國際賽事 花蓮將主辦國際少年運動會

2025/5/16 15:35（5/16 15:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮縣府爭取舉辦2026年國際少年運動會（ICG），15日正式與ICG簽署主辦城市合約，由花蓮縣長徐榛蔚（左）與ICG會委員會長Igor Topole（左）代表簽約，預計2026年8月迎來30多國、2000多名選手到來。中央社記者張祈攝 114年5月16日
花蓮縣府爭取舉辦2026年國際少年運動會（ICG），15日正式與ICG簽署主辦城市合約，由花蓮縣長徐榛蔚（左）與ICG會委員會長Igor Topole（左）代表簽約，預計2026年8月迎來30多國、2000多名選手到來。中央社記者張祈攝 114年5月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮縣府爭取舉辦2026年國際少年運動會（ICG），今天正式與ICG簽署主辦城市合約，預計明年8月迎來30多國、2000多名選手到來，是0403強震後花蓮的首場國際型賽事。

國際少年運動會（International Children's Games，ICG）以城市為組團參賽單位，讓各國12歲到15歲青少年相互切磋，第58屆賽事明年將於花蓮舉辦，ICG委員會今天在花蓮運動休閒園區與花蓮縣府正式簽約，並為執行委員會辦公室揭牌。

教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲致詞指出，ICG是國際奧會IOC授權的組織，也是全球少年運動員齊集的盛會，台灣曾於2002年、2016年台北市、新北市分別主辦過，花蓮是台灣第三度主辦。

許秀玲提到，運動部將於今年9月掛牌成立，政府透過運動壯大台灣，打造運動平權的社會，讓體育運動全民化、產業化及國際化，會全力支持花蓮縣府完成賽事籌辦工作。

國際少年運動會委員會長塔波爾（Igor Topole）說，去年委員會曾到花蓮訪問，一週後花蓮就遭受強烈地震侵襲，但花蓮展現韌性，很快提出申請2026年主辦權，有信心花蓮能把賽事辦得很好。

google news透過 Google News追蹤中央社

花蓮縣長徐榛蔚代表簽約，會中公布賽事主視覺「Shining Hualien」。她說，去年地震後，不斷為花蓮觀光找機會、幫花蓮孩子尋找機會，感謝體育署協助，縣府會全力以赴，展現迎接國際體育盛事的決心跟行動力。

國際少年運動會共有田徑、游泳、網球、3x3籃球、足球、跆拳道、桌球及射箭等8項目，花蓮縣府指出，目前正在進行場館整備工作，將培訓專業國際志工團隊，提供優質服務。（編輯：張銘坤）1140516

#台北市
#地震
#徐榛蔚
#教育部
#體育署
#花蓮縣府
#許秀玲
#0403強震
花蓮縣府爭取舉辦2026年國際少年運動會（ICG），16日正式與ICG簽署主辦城市合約，並為執行委員會辦公室揭牌。國際少年運動會委員會成員、教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲（左）、花蓮縣長徐榛蔚（左7）及在地民代參與揭牌儀式。中央社記者張祈攝 114年5月16日
花蓮縣府爭取舉辦2026年國際少年運動會（ICG），16日正式與ICG簽署主辦城市合約，並為執行委員會辦公室揭牌。國際少年運動會委員會成員、教育部體育署國際及兩岸運動組長許秀玲（左）、花蓮縣長徐榛蔚（左7）及在地民代參與揭牌儀式。中央社記者張祈攝 114年5月16日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：