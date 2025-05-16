網購、假買家詐騙件數上升 刑事局提供防範手法

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（中央社記者劉建邦台北16日電）刑事局今天表示，自2月起網購詐騙、假買家騙賣家詐騙案件數有上升趨勢，提供防範詐騙手法，呼籲民眾可至「165打詐儀錶板」，查詢即時詐騙趨勢、防騙手法等資訊。

刑事局召開「打詐儀錶板記者會」，由局長周幼偉主持，並邀請已退居幕後的天團5566成員小刀（彭康育）到場呼籲防詐。

刑事局以新聞資料指出，依「165打詐儀錶板」統計4月每天平均受理詐騙案為532件、總財損新台幣2.5億餘元，較去年8月相比數據下降，顯示整體防詐策略見效。

刑事局表示，自今年2月起，網路購物詐騙、假買家騙賣家詐騙件數數據皆上升。

刑事局分析網路購物詐騙手法，歹徒在臉書Facebook、Instagram、LINE群組張貼熱門商品廣告，稱限時促銷、最後現貨、立即下單享優惠等話術，再用假客服以訂單延誤、退款申請失敗需補繳手續費等理由二度詐財。

警方表示，民眾勿私下交易或點擊網路內的陌生連結，並優先選擇具第三方支付保障機制的電商平台交易。

此外，針對假買家騙賣家詐騙，刑事局指出，歹徒專門鎖定二手交易、社群平台賣家，並假扮買家表達購買意願，要求賣家透過特定平台交易，最後由假銀行客服謊稱協助認證或解除錯誤訂單，誘導操作ATM或以網銀轉帳，誘騙賣家。天團5566成員小刀透過刑事局新聞資料提醒民眾應建立警覺意識。

刑事局表示，詐騙手法不斷翻新，將持續透過「165打詐儀錶板」網站提供最新詐騙趨勢與案例，民眾遇詐騙應保持冷靜、查證資訊、善用官方資源，讓識詐成為日常習慣。

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鏡報新聞網報導，刑事局詐欺犯罪防制中心工作多年的吳姓員警去年遭詐騙，財損約上千萬元。刑事局對此發訊息回應，吳姓員警從事行政庶務，未實際接觸有關防制詐騙工作，可能因個人疏忽遭詐騙，對於員警受害，深表同情與不捨，不予任何苛責。

詐欺犯罪防制中心科長林耕宇接受聯訪說，此名員警是去年從別單位調至刑事局支援防制中心，平時未接觸相關詐騙分析資料，認為外界應多關懷詐騙被害人，會持續宣導反詐教育，因各行各業都可能遇詐騙。（編輯：方沛清）1140516