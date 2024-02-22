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影片／英鋼琴家再槓上中國小粉紅 穿「雪山獅子旗」T恤聲援西藏

2024/2/22 12:39（2/22 13:51 更新）
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英鋼琴家卡瓦納穿「雪山獅子旗」上衣聲援西藏。（圖取自facebook.com/badassboogie）
英鋼琴家卡瓦納穿「雪山獅子旗」上衣聲援西藏。（圖取自facebook.com/badassboogie）
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（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）屢次與中國小粉紅爆發口角，引發網路熱議，他這回穿上印有西藏國旗「雪山獅子旗」的上衣，以行動聲援西藏。

不久之前，他才在臉書（Facebook）張貼手持中華民國國旗的照片聲援台灣，吸引超過4萬網友按讚。

卡瓦納昨天在臉書曬出數張照片和影片，畫面中可見他戴著墨鏡，穿著印有雪山獅子旗的黑色T恤搭配黑褲及黑靴，將手搭在另外兩人肩上，另一張則是他站在彈琴的兩人身後，將雙手舉高，看似當起指揮家，帶動現場氣氛。

卡瓦納在影片中，還歡快地彈起鋼琴。

雪山獅子旗是源於吐蕃歷史上的軍旗、而於1912年設計、由十三世達賴喇嘛基於西藏地區傳統而於1918年正式確定頒布的西藏旗幟，從此收回西藏軍隊的各種軍旗，規定以後藏軍也只能使用該旗。

海外流亡藏人與國際間支持西藏獨立運動的團體與個人經常展示這面旗幟或其圖案，西藏流亡政府亦以此旗為西藏國旗，是西藏「國家主權」、自由西藏、與西藏獨立運動的象徵之一。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1130222

#西藏
#英國
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