英鋼琴家再嗆中國小粉紅 臉書貼中華民國國旗挺台

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國鋼琴家卡瓦納近日在倫敦火車站公共鋼琴直播演奏時，與中國小粉紅爆發口角，引發網路熱議。他今天在臉書張貼手持中華民國國旗的照片，吸引數千人按讚、留言及分享。

卡瓦納（Brendan Kavanagh）的臉書照片顯示，他站在鋼琴椅上，後面是一台鋼琴，他手裡拿著一面中華民國的青天白日滿地紅國旗。這則貼文至少吸引逾2700人按讚，2400多人評論，以及逾2500人分享。

民進黨籍台北市議員「口譯哥」趙怡翔以英文留言表示：「繼續戰鬥。」國民黨籍立法委員洪孟楷則以英文留言說：「我們的國旗耶。中華民國國旗象徵自由、平等及博愛。」

此外，高雄市政府觀光局長高閔琳也以英文留言說：「感謝你的支持！隨時歡迎你來台灣旅遊。台灣愛你。」

除了上述照片，卡瓦納還在臉書發布題為「台語課」的影片，片中一名自稱台灣人的女子，教他如何以台語說「台灣加油」。

今年1月，自稱「K博士」（Dr K）的卡瓦納在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）車站直播表演時，遭數名手持五星旗的中國人，以肖像權為由要求他停止拍攝，衝突影片在網路瘋傳。

之後，卡瓦納帶著小熊維尼玩偶重回現場，還在臉書宣布鋼琴有了新貼紙，圖中小熊維尼躲在英國國旗後，正中央印著數字8964，顯然在諷刺中國小粉紅及六四天安門事件。（譯者：陳正健）1130205