英鋼琴家再嗆中國小粉紅 秀新貼紙印小熊維尼與8964

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦直播時遭中國小粉紅亂入，他昨天帶小熊維尼玩偶重回現場，今天又在臉書宣布鋼琴有了新貼紙，圖中小熊維尼躲在英國國旗後，正中央印著數字8964。

暱稱「K博士」（Dr K）的卡瓦納（Brendan Kavanagh）19日在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）火車站的公共鋼琴直播演奏時，遭多名手持五星旗、繫著紅圍巾的人以肖像權為由要求停止拍攝，記錄雙方交涉過程的影片在社群媒體引發熱議。

卡瓦納事後留言，表示打算買一件小熊維尼T恤，並在上面印上「8964」。

卡瓦納今天在臉書貼文寫著「我鋼琴的新貼紙」（My new sticker for the piano），貼紙上秀出半張臉藏在英國國旗後面的小熊維尼，而英國國旗正中央則寫著8964這4個數字。

卡瓦納並未對圖片中的「8964」多做解釋，但明眼人都知道，這串數字似乎是在諷刺1989年6月4日中國的六四天安門事件。

卡瓦納這則新貼文吸引不少網友留言支持，其中一人寫著：「愛你，K博士！台灣擁有言論自由，也不是中國的一部分，中國共產黨如此討厭，我們應該團結反制！」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130128