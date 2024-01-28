更多編輯台推薦新聞：
黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮
國際

加州小學恢復書寫體教學 學生重拾老派寫字方式：很漂亮

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看
文化

文化幣可以幹嘛？不能買拍立得化妝品 使用規則優惠一次看

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手
運動

楊勇緯葡萄牙柔道大獎賽摘銅 本季首面獎牌到手

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

英鋼琴家再嗆中國小粉紅 秀新貼紙印小熊維尼與8964

2024/1/28 14:26（1/28 16:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
英國鋼琴家卡瓦納27日在臉書宣布鋼琴有新貼紙，圖中小熊維尼躲在英國國旗後，正中央印著數字8964。（圖取自facebook.com/badassboogie）
英國鋼琴家卡瓦納27日在臉書宣布鋼琴有新貼紙，圖中小熊維尼躲在英國國旗後，正中央印著數字8964。（圖取自facebook.com/badassboogie）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦27日綜合外電報導）英國鋼琴家卡瓦納日前在倫敦直播時遭中國小粉紅亂入，他昨天帶小熊維尼玩偶重回現場，今天又在臉書宣布鋼琴有了新貼紙，圖中小熊維尼躲在英國國旗後，正中央印著數字8964。

暱稱「K博士」（Dr K）的卡瓦納（Brendan Kavanagh）19日在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）火車站的公共鋼琴直播演奏時，遭多名手持五星旗、繫著紅圍巾的人以肖像權為由要求停止拍攝，記錄雙方交涉過程的影片在社群媒體引發熱議。

卡瓦納事後留言，表示打算買一件小熊維尼T恤，並在上面印上「8964」。

卡瓦納今天在臉書貼文寫著「我鋼琴的新貼紙」（My new sticker for the piano），貼紙上秀出半張臉藏在英國國旗後面的小熊維尼，而英國國旗正中央則寫著8964這4個數字。

卡瓦納並未對圖片中的「8964」多做解釋，但明眼人都知道，這串數字似乎是在諷刺1989年6月4日中國的六四天安門事件。

卡瓦納這則新貼文吸引不少網友留言支持，其中一人寫著：「愛你，K博士！台灣擁有言論自由，也不是中國的一部分，中國共產黨如此討厭，我們應該團結反制！」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130128

#小熊維尼
#中國
#六四天安門事件
#英國
延伸閱讀
中共駐英外交官圍毆抗議港人 網友批：戰狼變地痞流氓中國創作者製動畫諷中共監控 民反畫面致敬港人引共鳴衛報：台灣黑熊痛扁小熊維尼臂章 成熱賣商品
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.28