鋼琴家英車站直播遭中國人鬧場 批警配合可笑要求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦23日綜合外電報導）一名鋼琴家日前在英國倫敦火車站直播表演時，遭數名手持五星旗的中國人以肖像權為由要求他停止拍攝，衝突影片在網路瘋傳，鋼琴家也痛批英國警察不應配合對方的「可笑」要求。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，自稱「K博士」（Dr K）的鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）經常在倫敦聖潘克拉斯（St. Pancras）車站的公共鋼琴演奏，並透過YouTube個人頻道直播。他形容這起離奇事件是一齣「充滿錯誤的滑稽劇」，但也「引發與愚蠢規定、威權主義及我們自身英國文化有關的許多嚴肅問題」。

根據直播影片，卡瓦納彈奏鋼琴時，背景可見一群貌似觀光客的中國人。這些人後來上前要求卡瓦納不要拍攝，其中一名女子並宣稱自己替中國電視台工作，他們表示自己因與他人訂有合約，不能在網路上露臉。

但卡瓦納拒絕要求，並告訴對方「我們是在英國，不是在中國」，他堅持自己有權繼續直播，因為他們身處公共場所。

然而，影片中的中國人仍以「保護自身肖像權」為由，威脅要對卡瓦納採取法律行動，還指控他的言論是種族歧視。卡瓦納則回應，如果他們不想要出現在鏡頭前，只要「走開」即可。

當卡瓦納將手伸向其中一名女子時，整段過程中反應最激烈的一名中國男子突然開始大喊：「你為什麼要觸碰她？停止觸碰她。不要觸碰她。」卡瓦納否認觸碰這名女子，只是碰她手上的五星旗。

過了一會2名警察到場，其中一名警察將卡瓦納拉到一邊，要求他不要將影片發布到YouTube上；卡瓦納則不斷提出質疑，並表示「我們是在一個自由國家」。

另名警察則告訴這群中國人，卡瓦納有權在這裡拍攝，因為這是公共場所。

最後中國人和警察都離開，卡瓦納則留下來繼續彈奏幾首曲子，並在宣告「言論自由勝利」後結束直播。

他22日接受英國媒體TalkTV專訪時表示：「我心想，天哪，我們在倫敦市中心，卻有一群中國人在這裡告訴我我不能做什麼。我認為這真是夠了。」

卡瓦納還說，他在現場被指控是種族主義者，「一旦說出『你是種族主義者』，英國警察的態度就軟化了，這真是可笑」。

卡瓦納表示：「我很慶幸自己實際上把這拍攝下來，因為如果是我跟別人口述，人們不會相信我。所幸事實呈現在直播中，...且完全是自然反應，而現在全世界都看到了。」

針對這起事件，英國交通警察局（British Transport Police）的發言人說：「我們知道在社群媒體上流傳一段影片，內容顯示1月19日在聖潘克拉斯火車站發生一起爭吵事件。巡邏員警抵達現場後，情況獲得緩解。」（譯者：施施/核稿：張正芊）1130123