更多編輯台推薦新聞：
過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看
生活

過年計程車加收多少錢？各縣市資訊一次看

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

英鋼琴家秀中華民國國旗 外交部：歡迎國際人士挺台

2024/2/6 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北6日電）英國鋼琴家在臉書張貼中華民國國旗，外交部今天表示，中華民國國旗代表台灣民主自由法治的普世價值，歡迎支持民主自由的國際人士挺台，台灣將繼續與理念相近的民主夥伴攜手，為和平穩定繁榮共同努力。

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）近日在倫敦火車站公共鋼琴直播演奏時，與中國小粉紅爆發口角引發網路熱議。他在臉書張貼手持中華民國國旗的照片，吸引許多人按讚留言及分享。

外交部副發言人蕭光偉今天在例行記者會上表示，中華民國國旗代表台灣民主自由法治的普世價值，外交部歡迎全世界支持民主自由的國際人士支持台灣。

蕭光偉說，當全世界注意到成熟穩健的民主台灣，在國際上扮演越來越重要的角色、成為全球關鍵字，台灣也將繼續與所有理念相近的民主夥伴攜手前行，為全球及區域的和平穩定繁榮共同努力有所貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，對於南韓駐中國大使鄭在浩受訪時表示，南韓政府尊重一個中國的立場不變，與台灣則會繼續在多種領域促進實質合作。

蕭光偉表示，韓美等理念相近國家多次發表聲明，重申支持台海和平穩定的重要性，對此外交部表示歡迎與感謝；台灣將繼續秉持不挑釁、不冒進，遇到壓力不屈服的原則，致力與理念相近夥伴在民主自由法治的共享價值以及既有的良好互動基礎上，深化互利互惠的交流合作。（編輯：蘇志宗）1130206

#台灣
#外交部
#蕭光偉
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.219