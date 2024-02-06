英鋼琴家秀中華民國國旗 外交部：歡迎國際人士挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北6日電）英國鋼琴家在臉書張貼中華民國國旗，外交部今天表示，中華民國國旗代表台灣民主自由法治的普世價值，歡迎支持民主自由的國際人士挺台，台灣將繼續與理念相近的民主夥伴攜手，為和平穩定繁榮共同努力。

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）近日在倫敦火車站公共鋼琴直播演奏時，與中國小粉紅爆發口角引發網路熱議。他在臉書張貼手持中華民國國旗的照片，吸引許多人按讚留言及分享。

外交部副發言人蕭光偉今天在例行記者會上表示，中華民國國旗代表台灣民主自由法治的普世價值，外交部歡迎全世界支持民主自由的國際人士支持台灣。

蕭光偉說，當全世界注意到成熟穩健的民主台灣，在國際上扮演越來越重要的角色、成為全球關鍵字，台灣也將繼續與所有理念相近的民主夥伴攜手前行，為全球及區域的和平穩定繁榮共同努力有所貢獻。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，對於南韓駐中國大使鄭在浩受訪時表示，南韓政府尊重一個中國的立場不變，與台灣則會繼續在多種領域促進實質合作。

蕭光偉表示，韓美等理念相近國家多次發表聲明，重申支持台海和平穩定的重要性，對此外交部表示歡迎與感謝；台灣將繼續秉持不挑釁、不冒進，遇到壓力不屈服的原則，致力與理念相近夥伴在民主自由法治的共享價值以及既有的良好互動基礎上，深化互利互惠的交流合作。（編輯：蘇志宗）1130206