賀歲片揭外交工作巧思 壽桃慶生、陪議長下西洋棋

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（中央社記者葉素萍台北1日電）外交部今發表龍年新春賀歲短片，以訪談方式，分享外交部第一線工作親身經驗與甘苦，例如，以充滿台灣特色的壽桃為加拿大訪賓慶生，以及陪同曾為西洋棋選手的立陶宛議長希米利特下一場西洋棋，展現外交工作背後的巧思與意義。

外交部公眾會副執行長蕭光偉今天在外交部例行新聞說明會公布龍年新春賀歲短片。

外交部說，短片以真實、輕鬆訪談的方式，分享外交部人員第一線工作的親身經驗與甘苦，也希望讓民眾更了解外交部在過去一年，與國際友人交往、積極在國際間發揮良善力量，以及作為民眾在海外堅強後盾的努力與成果。

短片主要從外賓來台參訪、國際合作發展及為民服務三個面向，溫馨呈現外交部的重要工作。

去年各國政要絡繹訪台，外交部人員在影片中分享外賓來台行程安排、禮品準備及訪賓接待等巧思與意義，例如，外賓訪台期間剛好遇到生日，臨時安排慶生，外交人員問餐廳能不能提供小蛋糕，結果餐廳說，沒有蛋糕只有壽桃，加拿大訪賓因此就體驗到台灣很道地的慶生方式。

也有外交人員提到，陪同曾為西洋棋選手的立陶宛議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）下一場西洋棋的精彩節目橋段。

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外交部指出，這次發表短片向民眾拜年，訪談對象多是年輕人員，從影片可以看出，在台灣外交面臨嚴峻挑戰的處境下，仍可以在年輕的外交人員身上也可看出他們身上肩負的使命感和展現的榮譽感，也希望民眾透過影片，能在這些年輕人的工作態度和精神上看見台灣在國際上展現的堅韌良善。

外交部自民國98年起，每年在農曆春節前推出賀歲短片，近年更多以創新、活潑的方式呈現外交工作樣貌與成果，增加民眾對外交工作的認識。賀歲短片將上掛在外交部網站及YouTube頻道、臉書、X、Instagram及Threads等各式社群平台，歡迎國內外觀眾點閱觀賞及分享。（編輯：楊凱翔）1130201