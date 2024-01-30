吐瓦魯大選 外交部：關注選後政局發展確保邦誼穩固

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（中央社記者陳俊華台北30日電）外交部副發言人蕭光偉今天說，中國企圖收買吐瓦魯當地媒體影響選舉，要譴責這樣的惡劣行徑；目前已知當選人都與台灣互動頻繁、立場友善，將密切注意選後吐瓦魯政局發展，確保邦誼穩固。

吐瓦魯大選備受關注，法新社報導，根據27日公布的選舉結果，吐瓦魯親台總理拿塔諾（Kausea Natano）失去議席，這樣的結果將助長這個南太平洋小國可能準備外交轉向承認北京的揣測。

蕭光偉在外交部例行記者會中指出，日前就有媒體揭露，中國試圖用收買當地媒體的手法，企圖影響吐瓦魯的選舉，對於這樣的惡劣行徑要予以譴責，呼籲國際社會密切關注，並共同反制威權獨裁國家藉機操弄民主國家的選舉。

蕭光偉說，事實上吐瓦魯大選後，目前已知的當選人大部分都與中華民國大使館互動頻繁、立場友善，並支持維護兩國邦誼。

蕭光偉表示，外交部將密切注意選後吐瓦魯政局發展，持續深化與吐瓦魯新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。

另外， 日本讀賣新聞引述政府相關人士透露，目前釣魚台周邊處於被中國軍艦三面包圍的狀態，有人認為若中國武力犯台，屆時釣魚台可能也會發生緊急事態。

蕭光偉說，釣魚台列嶼是中華民國固有領土，不容置疑，其他各方採取的任何片面主張及行為，都無法改變此一事實。

蕭光偉表示，政府一向主張以和平理性的方式，處理釣魚台列嶼相關議題，中國軍艦近年來頻繁在釣魚台周邊海域出沒，已造成區域情勢動盪不安，呼籲相關各方應立即停止任何可能升高區域緊張的片面行為，共同維護區域和平與穩定。（編輯：楊凱翔）1130130