達賴喇嘛轉世之爭 將牽動中印地緣政治角力

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（中央社達蘭薩拉7日綜合外電報導）藏傳佛教活佛轉世的問題儘管深奧，會在真實世界中引發政治後果的情況殊屬罕見。然而，許多人擔心尋訪第14世達賴喇嘛轉世靈童過程恐激化區域對抗。

法新社報導，沒有跡象顯示88歲精神領袖丹增嘉措有什麼嚴重的健康問題，他曾表示夢到自己可以活到113歲。

藏人將於10日紀念西藏抗暴日65週年，誰會成為下一世達賴喇嘛的問題再度成為各方關注焦點。

西藏運動人士強烈意識到，一旦這位達賴喇嘛不在了，他致力推動西藏享有更多自主權的志業將遭遇重大挫折。

精神上的教化和深具個人風格的幽默感讓這位諾貝爾和平獎得主成為舉世最受歡迎宗教領袖之一。

許多人都預期，中國將會插手任命他的繼任者。

此舉可能導致這個已有600年歷史職位的任命出現競爭，其中一個將由流亡印度的藏人選出，而印度正是中國的區域對手。在2020年造成死傷的喜馬拉雅邊境衝突後，這兩個最大人口國間的緊張局勢已然升高。

法新社解釋現實政治可能會對此一轉世問題造成哪些影響。

●轉世還是化身

雖然歷代達賴喇嘛遺體葬於靈塔中，但藏人相信，他們的靈魂會繼續存活在一個新的生命裡。

傳統上，西藏僧侶透過尋訪靈童的儀軌來選定下一世達賴喇嘛，尋找一個有生於1391年的第一世達賴喇嘛轉世跡象的靈童，這可能需要數年時間。

自1959年起義失敗後，第14世達賴喇嘛一直流亡印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala），他提出非傳統繼位方式的可能性。

他已於2011年卸除這個職位的政治職權，將這部分權力交給民選的西藏流亡政府。

中國一直意圖在達賴喇嘛圓寂後「指定」新的西藏精神領袖。達賴喇嘛對此早有警惕，他甚至曾經表示，或許他會首度轉世成為女孩，或者自己可能就是最後一位達賴喇嘛。

●中國會怎麼做

無神論的中國政府稱達賴喇嘛是分裂分子。

1995年，北京拘留由達賴喇嘛認證為班禪喇嘛的轉世靈童。班禪喇嘛是僅次於達賴喇嘛的西藏第二號宗教領袖。

與此同時，中國也挑選另一個孩子為班禪喇嘛。人權團體把遭到拘留的男孩稱為舉世最年輕的政治犯，他至今都還下落不明。

達賴喇嘛矢言自己的繼任者不會面臨同樣的命運。他2011年曾經警告說：「不應該承認、接受任何人出於政治需求挑選的繼承人，其中包括中國。」

達賴喇嘛說：「中國共產黨連前世和來生的觀念都明確拒絕，去干涉轉世制度尤其不合適。」

他也已經事先摒棄繼任者須經中國操縱的「金瓶掣籤」方式認定，強調此舉「毫無宗教性」。

●達賴喇嘛自己怎麼說

達賴喇嘛已經承諾將於2025年7月他90歲生日前後寫一封「預言信」，讓僧侶們據以遵循。

他曾表示，選擇繼任者的責任「主要會落在」總部設在瑞士蘇黎世的達賴喇嘛甘丹頗章基金會（Gaden Phodrang Foundation）。

不過他也曾暗示，自己可能是最後一位達賴喇嘛。

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他在「達賴喇嘛自傳－流亡中的自在」（Freedom in Exile）一書中指出：「如果我在西藏人重獲自由之前就圓寂的話，那麼唯一合理的假設是，我將會降生在西藏之外的地區。當然可能到了那時候，我的人民已不需要達賴喇嘛了，在這種情況下，他們就不必費心把我找出來。」

「我可能轉生成一隻昆蟲或是動物，不管我會轉生成什麼，對最大多數有情眾生來說都是有價值。」（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1130307