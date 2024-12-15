立陶宛挺台外長卸任 宣言聲明將繼續支持台灣

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯15日專電）立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯日前發表卸任宣言，回顧任期4年的主要挑戰與成就，並表達堅定承諾民主和自由。他誓言卸任後將繼續支持烏克蘭、摩爾多瓦與台灣等國、推動全球自由與和平，並透過寫作與倡議延續使命。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）領導的「祖國聯盟」（Homeland Union）政黨在今年的國會選舉敗選，他表示未來將繼續就外交政策發表評論。

立陶宛新政府12日宣誓就職，藍斯柏吉斯在他個人網站上發表名為「作為外交部長的最後一天」的卸任宣言。文章提到他在疫情最嚴峻的2020年展開外交部的工作，最初的目標之一是牽制不友善政權的運作空間，但沒預料會面臨這麼多的挑戰。

藍斯柏吉斯指出，從白俄羅斯、俄羅斯、中國，到後來的伊朗和北韓，這些國家組成了「混亂軸心」，侵害、破壞西方國家人民的日常生活，包括立陶宛。他評論，西方民主國家面對俄烏戰爭未展現出該有的力量，以及與獨裁政權對抗的決心。

面對外界的好奇未來動向，藍斯柏吉斯並未透露細節，但強調：「我將首先支持烏克蘭，以及其他前線國家。你會看到我與摩爾多瓦並肩而行，支持喬治亞和白俄羅斯的人民，追求和平的歐洲未來。你會看到我支持台灣的抗爭，並提醒我們在西方國家那些強大的朋友與盟友，放棄追求自由的奮鬥會帶來怎樣的後果。」

他也祝願接任外交部長的布德里斯（Kestutis Budrys）有足夠的力量與耐心，讓立陶宛繼續保持作為忠誠的跨大西洋伙伴和民主旗手的領導地位。

藍斯柏吉斯最後在宣言透露，自己正在整理對於戰爭時期外交的回憶與思考，預計將編輯出版。

藍斯柏吉斯是立國最支持台灣的政治人物之一。疫情期間，立陶宛捐贈台灣2萬劑疫苗，他曾說：「愛好自由的人們應相互關照」。

2022年，中國藉時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，發動軍事演習，藍斯柏吉斯在外媒發專文呼籲：「自由世界不能讓台灣成為第2個烏克蘭」。

台灣駐立陶宛代表處名稱多次在立國成為話題，他始終持堅定立場，認為台灣人民有權以「台灣」為名設立代表處。（編輯：韋樞）1131215