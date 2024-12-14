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立陶宛新政府宣誓就職 施政聚焦國防與對台合作

2024/12/14 08:21（12/14 08:47 更新）
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立陶宛總理帕魯克斯（右）及其內閣13日宣誓就職。（圖取自x.com/LithuanianGovt）
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯14日專電）立陶宛國會12日批准政府提出的施政草案，總理帕魯克斯及其內閣14名部長宣誓就職。新政府的核心政策包括提升國防預算、持續支援烏克蘭、加強與台灣的經濟及文化合作。

帕魯克斯（Gintautas Paluckas）領導的第19屆政府於上週向國會提出施政計畫草案。在141名議員中，85人投下贊成票，14人反對，28人棄權。然而，反對派批評，草案預估財政收入僅增加約7000萬歐元，卻計畫支出數10億歐元，質疑政府缺乏兌現承諾的具體措施。

帕魯克斯表示，他期望新政府不會面臨前任政府所遭遇的衝擊，包括疫情、移民問題和俄烏戰爭等重大挑戰。他強調，施政計畫以民眾為中心，並非偏向少數菁英階層。

根據政府施政計畫，立陶宛國防預算將提升到至少3.5%GDP，並在2027年前完成德國軍隊的部署。政府另計畫提撥至少GDP的0.25%，援助烏克蘭。

施政計畫指出，中國為立陶宛外交與安全政策的「日益嚴峻挑戰」，將尋求與歐洲和跨大西洋聯盟間對中國採取統一的態度，並承諾發展與台灣的經濟與文化關係。

立陶宛本屆聯合政府由社會民主黨（Social Democrats）、「尼穆納斯的黎明」（Nemunas Dawn）和民主聯盟「為了立陶宛」（Union of Democrats “For Lithuania”）3黨組成，總計掌握國會86席。依照聯合政府協議，各黨根據席次比例提名部長，候選人經總統批准後正式任命。14名部長12日完成宣誓就職。

新任國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）為立陶宛國會友台小組成員，她認為歐洲必須強化國防工業，以遏制俄羅斯和中國，並將國防支出占比3.5%GDP列為「最低標準」。目前立陶宛國防開支約為25億歐元（約新台幣850億元），占其GDP的3.2%。

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外交部長由前總統安全顧問布德里斯（Kestutis Budrys）轉任。他先前接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）訪問時表示，台灣未來幾年將面臨諸多風險，若立陶宛過去經驗有任何能幫上台灣的地方，他們已準備好提供協助。

前經濟與創新部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）在任內促成台立在半導體、雷射及生技領域的經濟合作。接任的薩維茨卡斯（Lukas Savickas）雖然還未具體談及未來的對台合作方向，但承諾新政府將盡全力確保Teltonika高科技園區建設得以繼續進行。此園區為台立半導體產能合作的設廠地點，先前因土地與電力問題被迫停工。（編輯：張芷瑄）1131214

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