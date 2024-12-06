立陶宛新政府公布施政草案 發展對台經濟文化關係

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯6日專電）立陶宛即將上任的新政府近日公布施政草案，概述未來4年執政優先事項。新政府承諾繼續發展與台灣的經濟與文化關係，並指出中國正成為立陶宛外交和安全政策日益嚴峻的挑戰。

立陶宛候任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）先前表示，將尋求與中國恢復正常外交關係。然而，準外交部長、現任總統安全顧問布德里斯（Kestutis Budrys）接受波羅的海通訊社（BNS）訪問表示，和中國的外交關係主導權在中國，「並非立陶宛選擇降級外交關係」。

施政草案內容聲明：「我們將努力在歐洲和跨大西洋聯盟間對中國採取統一的態度。中國正成為我們外交和安全政策日益嚴峻的挑戰。中國與俄羅斯的戰略夥伴關係，及其在白俄羅斯日益增長的影響力是一種威脅。」

新政府也承諾加強與日本、韓國和其他東南亞民主國家的安全關係，草案提及：「我們將進一步發展與台灣的經濟和文化關係。」

在國防方面，新政府呼籲將國防預算提升到至少占國內生產毛額（GDP）的3.5%，並計劃在2027年底之前做好準備，迎接4000名德國士兵駐紮。

對於烏克蘭的支持，新政府承諾將提撥至少GDP的0.25%作為援助。

新政府表示將更加重視社會福利，包括提高兒童補助金，以及改善醫療服務和教育的可及性。

在能源與經濟方面，施政草案提到保護關鍵基礎設施免受「多種威脅」，並確保備用電力的生產和儲備能力。政府將鼓勵太陽能發電設施的建設，並承諾繼續建設2座海上風電場，以滿足立陶宛約一半的電力需求。

日前，立陶宛高科技公司Teltonika指出因官僚阻礙，導致數十億歐元投資被迫中止，並影響與台灣合作的半導體產能專案。有鑒於此，新政府計畫成立專門委員會，分析案例研究以削減不必要的流程。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）日前已批准由候任總理帕魯克斯提名的10位部長，環境部長和司法部長人選待確認。其中，國防部長由立陶宛國會友台小組議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）出任。

施政草案預計於12日送請國會表決，獲得國會批准後成為正式施政方針。（編輯：周永捷）1131206