立陶宛推台立免雙重課稅立法 促雙邊企業合作

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（中央社記者游堯茹維爾紐斯12日專電）立陶宛政府昨日通過「避免雙重課稅與防杜逃稅」法律草案，推動立陶宛與台灣間針對商業避免雙重徵稅的協議正式化，為雙邊企業的發展與投資創造更有利的環境。

今年8月，立陶宛駐台貿易代表處和台灣駐立陶宛代表處，簽署避免對所得和資本雙重徵稅以及防杜逃稅的協議，旨在確保更公平的稅收制度，並提升雙方在國際市場的競爭力。該協議後續由立陶宛財政部提出相關立法修正案。

根據立陶宛財政部昨日發布的新聞稿，現任政府已通過財政部提出的「避免雙重課稅與防杜逃稅」法律草案。

即將卸任的財政部長思凱斯特（Gintarė Skaistė）表示：「我們正在實現本屆政府加強與台灣合作的目標，並提出解決方案，幫助立陶宛及合作夥伴的企業獲得更多合作與拓展的機會。」

思凱斯特指出，立陶宛企業擁有遠大的目標與計劃，而免除雙重課稅的決定，將有助於這些計劃的順利落實，並促進更廣泛的雙邊合作。她強調，希望即將上任的新政府能延續這項政策。

目前，立陶宛已與58個國家簽署避免雙重課稅的協議。今年10月，立陶宛議會宣布廢止與俄羅斯的相關協議。（編輯：田瑞華）1131212