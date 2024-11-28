本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

海底電纜疑遭蓄意破壞 瑞典總理正式請求中國合作調查

2024/11/28 22:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩28日綜合外電報導）瑞典總理克里斯特森今天表示，波羅的海連接北歐與中歐國家的2條海底電纜疑遭破壞案件發生後，瑞典已向中國提出「正式請求」，希望中國配合相關調查。

法新社報導，克里斯特森（Ulf Kristersson）今天在記者會上表示：「瑞典已…向中國提出正式請求，要求與瑞典當局合作，共同釐清事實。這項請求已於今天稍早發出。」

本月17日和18日，分別連接芬蘭與德國、瑞典和立陶宛的2條海底電纜於不到24小時內先後受損。瑞典、德國和立陶宛全在上週就此案展開刑事調查，並把矛頭指向中國散裝貨船「伊鵬3號」（Yi Peng 3）。

截至目前，長225公尺、寬32公尺的中國大型貨輪「伊鵬3號」在國際公海、波羅的海海域被歐洲國家軍艦攔阻停船已逾1週。調查人員懷疑，這艘載有俄羅斯肥料的商船上週下錨在海床拖行超過160公里，蓄意破壞2條海底電纜。

克里斯特森26日曾表示，他呼籲「伊鵬3號」返回瑞典水域協助調查，但也強調他並非向北京提出指控。（譯者：施施/編輯：陳政一）1131128

克里斯特森
海底電纜切斷疑雲 瑞典總理籲中國商船返回協助調查瑞典總理：盼將伊朗革命衛隊列為恐怖組織
伊鵬
華爾街日報：波羅的海電纜遭破壞 疑俄國情報機構幕後主使中國商船疑與海底電纜遭斷有關 丹麥：正與中國談判
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：