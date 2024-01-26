彭博：俄戰爭晶片多為歐美製造 轉口貿易削弱制裁

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（中央社倫敦25日綜合外電報導）彭博報導，儘管西方國家出手阻止俄羅斯軍方獲得可用於烏克蘭戰爭的技術，俄國去年仍進口逾10億美元（約新台幣313億元）的先進歐美晶片。

彭博（Bloomberg News）獲得的俄羅斯海關機密數據顯示，2023年頭9個月，俄羅斯進口的晶片和積體電路中，超過一半是由美國和歐洲企業生產，其中包括英特爾（Intel）、超微（AMD）、亞德諾半導體公司（ADI），以及歐洲品牌英飛凌（Infineon Technologies AG）、意法半導體集團（STMicroelectronics NV）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors NV）。

彭博指出，沒有跡象顯示上述公司違反制裁，數據也未顯示是誰向俄羅斯出口這些技術、出貨地點，及產品生產的時間。

上述公司表示完全遵守制裁要求，在戰爭爆發後停止在俄羅斯的業務，並制定流程和政策來監督合規性；公司也跟相關部門一起打擊非法轉運商品的行為。

2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，美國和歐洲聯盟（EU）已通過多輪對俄制裁，切斷對俄羅斯的高科技供應。上述貿易數據凸顯出制裁面臨的難度，俄羅斯仍得以繼續生產戰車、飛彈等武器，來威脅烏克蘭的城市。

彭博指出，絕大部分受限制的技術是從中國、土耳其、阿拉伯聯合大公國等第三國再出口進入俄羅斯，而美國和歐盟一直努力阻斷這類途徑，並特別著重一份高優先級別的軍民兩用和先進物資清單。清單上的物資被人在烏克蘭境內的俄國武器中發現，或是製造這類武器的關鍵物資。

海關數據顯示，俄羅斯去年頭9個月總計進口17億美元的晶片，其中12億美元由20家企業生產，又以英特爾、亞德諾半導體、超微排名最前面。

在這前20家企業中，還有少量中國製造商，以及台灣的瑞昱半導體，俄羅斯進口了大約1700萬美元的瑞昱產品，但沒有跡象顯示，瑞昱直接出口晶片給俄羅斯，或是知悉其產品最終流入了俄國。

英特爾表示遵守「所有適用的出口法規和制裁」，且公司合約要求客戶和分銷商遵守相同的法規，「對規避要求的行為零容忍」。超微發言人也說，公司已實施計畫來防止和矯正超微售後產品進入非法管道的行為。

亞德諾半導體指出，向俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭被占領地區進行銷售的行為直接違反公司政策，也是未經授權再銷售或轉運的結果。英飛凌表示，公司已指示其全球分銷商防止其產品或服務因轉運而違反制裁，若發現與俄羅斯進行貿易，將採取行動。

意法半導體集團表示，戰爭開始以來一直遵守國際制裁，並採取行動加強對公司所有銷售管道的合規要求。

恩智浦曾說遵守所有出口管制和制裁法律，該公司與瑞昱未回覆彭博的置評請求。（編輯：楊昭彥）1130126