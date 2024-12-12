Meta社群平台大當機 IG稱恢復服務

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（中央社班加羅爾11日綜合外電報導）根據斷線問題追蹤網站Downdetector.com，Meta旗下社群平台Instagram（IG）數萬用戶今天遭遇技術問題，公司隨後表示，IG服務已恢復運作。

路透社報導，美東時間中午12時50分（台灣時間12日凌晨1時50分）左右開始出現當機問題，最高峰時有超過10萬起臉書（Facebook）用戶通報事件，IG用戶則有近7萬起通報事件。

截至美東時間下午6時（台灣時間12日上午7時），這兩款應用程式（App）通報數量已降至1000多起。

根據Downdetector數據，稍早WhatsApp也有上千用戶通報碰上問題。

DownDetector數據是根據用戶通報。受影響的用戶實際人數可能有所不同。

部分臉書和IG用戶在社群平台X上發文說，他們遇到介面跳出「發生錯誤」的訊息，還寫說Meta正在努力修復。

臉書和IG今年3月曾因技術問題發生全球大當機，影響數以十萬計用戶超過兩小時。

這些平台10月再次發生當機問題，但大致在一小時內恢復服務。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1131212