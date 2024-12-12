ChatGPT當機逾2小時OpenAI修復中 影片生成工具Sora也連不上

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（中央社舊金山11日綜合外電報導）美國人工智慧（AI）新創公司OpenAI今天表示，熱門AI聊天機器人ChatGPT與影片生成工具Sora無法連上，公司正在努力修復故障問題。

美國財經媒體CNBC報導，OpenAI在社群平台X上發文表示：「我們已經發現問題，正在努力推出修復方案。」

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）本月稍早表示，ChatGPT的每週活躍用戶達到3億人。蘋果公司（Apple）今天稍早發布整合ChatGPT的iPhone、iPad與Mac新版本軟體。

ChatGPT已當機超過兩個小時。ChatGPT今年6月故障時，曾停擺超過5個小時。

OpenAI本月9日表示將向美國民眾與大多數國家釋出Sora，但阿特曼昨天在X發文寫道：「我們嚴重低估大家對Sora的需求，還要花上一陣子才能讓每個人都可使用。」（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1131212