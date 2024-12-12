Google、Meta等平台享新聞流量 澳洲擬課稅強制付費

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（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲政府今天宣布，擬強制Meta和谷歌（Google）等科技巨擘為在其平台分享的新聞付費。如果這些公司拒絕自行與當地媒體達成相關協議，坎培拉當局揚言將予以課稅。

法新社報導，網路吸走珍貴的廣告收益，全球傳統媒體陷入生存苦戰。由於分享文章帶動平台流量，澳洲政府希望科技巨頭給予當地媒體補償。

澳洲通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）告訴記者：「近年來，數位平台快速成長已顛覆澳洲媒體生態，且可能危害促進公益的新聞工作發展。」

羅蘭德提到數位平台善盡本分的重要性，並強調平台應支持民眾獲得高品質新聞，這些報導不僅提供資訊，也「強化我們的民主」。

在澳洲年營收超過1億6000萬美元（約新台幣52億元）的社群媒體平台將被課稅，稅額待定，而稅收將用於支付新聞費用。

不過，如果平台業者自願與澳洲媒體達成商業協議，可享部分或全額免稅。

澳洲政府指出，谷歌、臉書（Facebook）和TikTok的母公司都會是課稅對象，這項新規將於明年生效。

至於美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的社群媒體X平台，根據澳洲官員，由於X在當地營收相當低，或許可逃過一劫。

在2021年，谷歌和臉書母公司Meta與澳洲媒體達成一系列協議，金額合計達1億6000萬美元。

然而Meta表示，不會續簽將於明年3月到期的協議，並稱新聞占其平台流量的比例微不足道。

Meta發言人今天還說，澳洲是在「向某個產業收費以補貼另一個產業」。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1131212