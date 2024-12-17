Ray-Ban Meta智慧眼鏡升級 新增即時翻譯、影音功能

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（中央社舊金山17日綜合外電報導）臉書母公司Meta Platforms今天表示，已將Ray-Ban Meta智慧眼鏡的功能更新升級，並增添人工智慧（AI）影音與語音即時翻譯功能。

路透社報導，Meta Platforms在今年9月的2024年度Connect大會上首次發表這些新功能，並宣布該公司搶先體驗計畫（Early Access Program）的會員將可以升級更新。

這些功能包括v11軟體更新，這項更新將在23日推出。

其他升級更新還包括將影音功能新增至Meta的AI聊天機器人助理，可處理使用者眼前看到的情況，並即時回應問題。

Ray-Ban Meta智慧眼鏡還新增即時翻譯語音功能，當對方說西班牙語、法語或義大利語時，透過眼鏡的開放式耳機，可以直接聽到翻譯成英語的內容，反之亦然。

Meta也將音樂辨識應用程式Shazam增添到智慧眼鏡，美國和加拿大使用者將可率先體驗。

Meta今年9月表示，將升級Ray-Ban智慧眼鏡的多項新AI功能，包括設定提醒功能，以及利用聲音指令，掃描QR碼和電話號碼。（譯者：劉淑琴/核稿：施施）1131217