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川普見杜魯道討論毒品等議題 稱會晤富有成效

2024/12/1 12:33（12/1 13:03 更新）
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加拿大總理杜魯道（前）赴美進行訪問，11月30日走出西棕櫚灘一家飯店。（路透社）
加拿大總理杜魯道（前）赴美進行訪問，11月30日走出西棕櫚灘一家飯店。（路透社）
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（中央社棕櫚灘30日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天表示，與加拿大總理杜魯道在佛羅里達州的會晤「極富成效」。幾天前，將於明年初上任的川普矢言對加拿大進口商品徵收關稅。

法新社報導，杜魯道（Justin Trudeau）赴美進行未預先宣布的訪問，昨天他走出西棕櫚灘（West Palm Beach）一家飯店時面帶微笑，隨後前往川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）參加晚宴。

川普之後在他的社群網站真實社群（Truth Social）上發文，並表示他與「總理杜魯道進行極富成效的會晤」。

他說兩人討論包括「由於非法移民引發的芬太尼（Fentanyl）和毒品危機，已摧毀如此多生命」等議題。

他還說：「總理杜魯道已承諾與我們合作，終結這場對美國家庭的可怕災難。」

杜魯道告訴記者，他與川普進行「非常棒的會談」，但並未進一步說明。

川普曾指責加拿大和墨西哥未能遏制非法移民湧入美國，並且將美國的毒品問題歸咎於加墨以及中國。

川普25日宣布對加拿大和墨西哥徵收25%進口關稅，對中國加徵10%關稅，直到他們解決毒品和非法移民問題，震驚各界。

杜魯道昨天在加拿大舉行的記者會表示，他對可能的關稅非常重視。他說：「當川普發表這樣的言論時，他是打算付諸實行的。」

許多經濟學家已警告，川普計劃對進口商品徵收關稅將增加美國消費者的成本。

川普則表示，對貿易夥伴徵收關稅，將有助於保護美國製造業並促進國內就業成長。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）1131201

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