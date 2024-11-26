拜登將出席川普就職典禮 兌現對民主價值觀承諾

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（中央社空軍一號上25日綜合外電報導）白宮今天表示，美國總統拜登將出席川普明年1月的就職典禮，他說，這是「對我們民主價值觀的承諾」。川普之前並未參加拜登的宣誓就職典禮。

法新社報導，2021年，時任總統川普拒絕參加拜登就職典禮。在那之前，他錯誤宣稱拜登勝選是詐欺，並煽動大批支持者衝進國會大廈。

副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）對與拜登一起搭乘空軍一號的記者說：「總統承諾，無論誰贏得選舉，他都會參加就職典禮。」

「他和第一夫人將兌現承諾，出席就職典禮。」

貝茨還說：「他認為這是我們對民主價值觀的承諾和尊重人民意願的重要體現，同時，我們將繼續提供有序和有效的過渡。」

儘管2024年競選期間，民主黨籍的拜登多次形容川普是對民主的威脅，且川普2020年拒絕承諾和平轉移政權，但拜登仍堅持為川普提供平穩的政權移交。

川普11月5日擊敗民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），歷史性地回鍋當選總統。投票後一週，拜登邀請川普訪問白宮。

82歲的拜登競選期間與川普辯論時表現堪稱災難，引發民主黨人對其年紀與心智敏銳度的擔憂，讓拜登7月在勸退壓力下放棄競選連任，轉而支持副總統賀錦麗披掛上陣。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1131125