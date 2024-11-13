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川普國安團隊成形 美國優先取代國際干預

2024/11/13 12:05（11/13 12:38 更新）
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（中央社記者廖漢原紐約12日專電）美國總統當選人川普陸續公布內閣國安官員人選，從今天公布的國防部長赫格塞斯、中央情報局長雷克里夫，到媒體報導的白宮國安顧問瓦爾茲及國務卿盧比歐，都與川普關係深厚，支持「美國優先」，新政府預料將反轉美國建制派長期的國際干預主義。

川普（Donald Trump）近日公布重要國安團隊人選，44歲，具有美國陸軍國民兵（Army National Guard）身分的福斯新聞（Fox News）節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）將出掌五角大廈；59歲的前國家情報總監（DNI）雷克里夫（John Ratcliffe）將掌中情局（CIA），兩人都是福斯新聞頻道常見的臉孔。

美國媒體報導，共和黨籍聯邦眾議員瓦爾茲（Mike Waltz）與參議員盧比歐（Marco Rubio）將分別出任白宮國安顧問、國務卿。

瓦爾茲是川普長期支持者，盧比歐曾在2016年與川普爭取黨內總統初選提名交惡，但近年來兩人關係改善，佛羅里達州選出的盧比歐連續兩屆為川普助選，佛州從搖擺州轉為支持共和黨的紅州。

川普在第一任期間任用的國安顧問退役將領麥馬斯特（H.R. McMaster）與波頓（John Bolton），國防部長4星上將馬提斯（James Mattis）等人，共事期間均與川普意見相左提前離任；國會山莊事件後，多人出書爆料，指責川普不適任。

為避免重蹈第一任政策難以落實的覆轍，川普的用人前提得完全確認是否支持他的政策，包括非法移民遣返、避免介入軍事衝突、全面提高關稅、製造業回歸等以美國優先為主題的政策。

紐約時報（New York Times）指出，同樣來自佛州的瓦爾茲與盧比歐，過去都有共和黨新保守主義者（Neoconservatives）的味道，但近年越來越不像主張國際干預的前副總統錢尼（Dick Cheney）和波頓這些人，極少談干預與極權政府轉變等意識形態，言語間盡是美國優先。

美國在伊拉克與阿富汗戰事後元氣大傷，國際影響力面臨挑戰。川普新政府外交團隊由核心忠誠者組成，但仍有共和黨的傳統套路，不過過去主張美國高度介入外國事務的新保守主義派已全面邊緣化。（編輯：陳承功）1131113

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