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川普國安顧問承諾加強印太戰略 盼加速對台交付武器

2025/1/15 20:04
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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦眾議員、候任國家安全顧問瓦爾茲今天表示，川普新政府將加強華府的印太戰略，其中包括對台軍售。他說，希望加快交付台灣已購買的武器，以遏制中國在該地區的野心。

瓦爾茲（Mike Waltz）今天與現任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）一同出席美國和平研究所（United States Institute of Peace）的「傳遞接力棒」（Passing the Baton）活動。

瓦爾茲表示：「有超過200億美元他們（指台灣）已支付，但仍未交付的（軍備）貨品。我們必須努力解決這些積壓的訂單，讓他們拿到已經付款、用來作為威懾手段的貨品。」

瓦爾茲並清楚表明，美國在該地區的夥伴關係將會繼續。他表示：「我讚揚本屆政府的一點是韓國、美國、日本間的三方對話，以及美國、日本、菲律賓間的溝通。」

他還說，這些倡議「確實幫助這些國家及其政府，以自由、開放的印太共同願景克服歷史上的仇恨」，並表示「因此我認為，這些事情將繼續下去」。

香港「南華早報」（South China Morning Post）報導，瓦爾茲在總統當選人川普上任前1週也承諾，將運用印太夥伴關係來應對中國影響，其中包括與澳洲和英國在加強技術供應鏈方面的三邊安全夥伴關係。

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瓦爾茲的發言提供了自川普去年11月再次當選以來最明確的訊號，顯示即將上任的政府對印太地區和台灣議題可能採取的策略。

川普經常批評美國盟邦分擔的防衛開支不夠，因此他的回歸令許多歐洲和亞洲國家感到不安，擔心他不會像總統拜登一樣致力於區域安全夥伴關係。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1140115

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