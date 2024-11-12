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歐盟候任外交首長：中國如今更成歐盟競爭者與對手

2024/11/12 19:48
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（中央社記者田習如布魯塞爾12日專電）歐盟候任對外政策高級代表卡拉斯在歐洲議會聽證會上表示，如今的中國更像是歐盟的競爭者和對手，而歐盟對中國的依賴成為弱點。她的說法調整了過去5年歐盟對中國的定位，預示未來對中更強硬。

新一屆歐洲聯盟執行委員會（European Commission）人事審議進入最後階段，12日由6位候任執行副主席在歐洲議會（European Parliament）聽證會接受議員詢問。

歐盟在上個屆期開始的2019年提出對中國3個並行定位，即「溝通合作夥伴、經濟競爭者、體制性對手」，5年來後兩個定位更被歐盟提及，今天上午候任執行副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在聽證會的說法更明白標示未來5年的立場。

她說，近年中國已經改變，更像是歐盟的競爭者和對手，歐中關係的兩大重點之一是雙方經濟往來結構性的失衡，歐洲在關鍵領域對中國的依賴成為歐盟的弱點；二是中國對俄羅斯的支持，影響了俄國侵略烏克蘭的戰爭情勢，因此歐盟應對中國清楚表明，挺俄將付出代價。

葡萄牙籍的歐洲議會議員布加賀（Sebastian Bugalho）詢問卡拉斯對台灣議題立場，她表示支持台海現狀、不受單方力量改變，強調將與亞太地區夥伴合作降低緊張情勢。

卡拉斯在詢答時多次提及俄國、中國、伊朗、北韓4個極權國家的結盟合作正試圖改變國際秩序，尤其中、俄更把與歐盟的經貿依賴關係武器化，歐盟無法接受這種情況，因此除了強化自身，也須加強與北大西洋公約組織（NATO）和美國、印太地區夥伴的合作。

中國議題和川普（Donald Trump）因素對歐盟處理國際關係的影響，是她在聽證會上最常被問到的兩件事。

有議員問她如何因應川普再次選上美國總統後，美國勢必減少對烏克蘭的軍事支持，卡拉斯表示，如果美國擔心中國和南海情勢，那他們也應該擔心俄羅斯在烏克蘭的戰爭，因為已可預見俄、中、北韓等國結合對全球安全的影響。

此外，被問及如何因應中國在非洲、拉丁美洲的勢力擴張，卡拉斯強調將加強結盟、強化歐盟在這些地區的敘事，並提出當她看到中國2020年至2022年在拉丁美洲的投資增加34倍時，感到非常震驚，「如果我們不在那裡（投入），他們就在那裡（更深入）」。

卡拉斯是前任愛沙尼亞總理，除了力挺烏克蘭對抗俄羅斯，她對中國議題的相關談話也顯得較歐盟現任外交首長波瑞爾（Josef Borrell）強硬。

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在6月獲得歐盟提名為對外事務高級代表後，卡拉斯7月在社群媒體X上貼出她正在閱讀的書單，其中有兩本關於中國和台灣，一是哈佛大學講座教授艾利森（Graham Allison）撰寫的「注定一戰？中美能否避免修昔底德陷阱」（Destined for War）。

第二本是美國塔弗茲大學（Tufts University）歷史與外交學者蘇爾曼．瓦席夫．汗（Sulmaan Wasif Khan）新書「台灣的掙扎：一段歷史」（The Struggle for Taiwan: A History），分析美中台三角關係的演變。（編輯：韋樞）1131112

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