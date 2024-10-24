歐盟候任執委展現對中強硬 以地緣政治及經濟安全為先

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（中央社記者田習如布魯塞爾24日專電）歐盟候任對外政策高級代表卡拉斯在回覆議會詢答文件中，展現對中國強硬立場，表示「我與中國交往的首要考量將是保護歐盟的地緣政治及經濟安全」，其他候任執委在答詢中國議題時也不假辭色。

主掌歐洲聯盟（EU）新一屆行政部門的26位執行委員（Commissioner）目前正接受歐洲議會（European Parliament）人事權審議，在11月的聽證會之前，每位執委已先就議會書面提問回覆，歐洲議會昨天將他們的答覆文件上網公開。

候任歐盟執行委員會（European Commission）副主席兼對外政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas），將接替現任的波瑞爾（Josep Borrell）成為歐盟外交首長，從答詢文件看來，前一份工作是愛沙尼亞總理的她，對中國的措詞比波瑞爾強硬。

卡拉斯以「體制性對手」（systemic rival）稱呼中國，省略了歐盟在上一屆對中國三個定位的另兩個—「夥伴」、「競爭者」。她指出，當前最迫切的挑戰是中國對俄羅斯的支持，以及非市場政策和行為造成歐盟與中國的結構性失衡，帶來不公平競爭。

她還提到，俄羅斯、伊朗、北韓，以及中國在部分層面上，聚焦於「將相互依賴的關係武器化，並利用我們社會的開放性來對付我們」。

未來將負責歐盟「貿易和經濟安全」政策領域的塞夫柯維奇（Maros Sefcovic），在書面答詢如何因應中國不公貿易行為時，表示將努力建立更平衡和互惠的貿易關係，包括解決中國由國家驅動的經濟模式和產業政策所帶來的負面外部效應，以及中國扭曲全球市場和供應鏈的產能過剩相關問題。

他表示：「應對這些挑戰需要持續對話，並在必要時策略性地使用我們更新的自主政策工具。」後者是指歐盟過去兩年推出的外國補貼規則、禁止強迫勞動產品進口等經貿防衛措施。

西班牙前環境部長黎貝拉（Teresa Ribera Rodriguez）將擔任執委會副主席並負責「潔淨、公正及具競爭力的轉型」政策，她在答覆議員詢問歐盟對中國進口電動車案進行「反補貼調查」時表示贊同，並稱該調查有堅實根據、完全合乎世界貿易組織（WTO）規則。西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）在訪中後曾對歐盟這項調查持疑，並在歐盟27國對該案表決時投下棄權票。

負責「氣候、淨零和潔淨成長」政策，包括氣候外交的胡克斯特拉（Wopke Hoekstra），在書面答詢直言「歐盟執委會過去已採取重要措施來解決對中國的依賴問題，但還需要更多（作為）」，他表示將在綠能產業上分散全球供應鏈來源，並提到像是對中國電動車反補貼措施那樣的貿易防衛手段，未來也將在合理情況下採用。

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甚至包括負責地中海政策的執委蘇卡（Dubravka Suica）也在答詢文件裡提到，「我們的競爭對手正在該地區（地中海）取得長足進步。中國和俄羅斯等國家正在灌輸他們的敘事、促進自身利益，而歐盟的聲望則正面臨壓力」。

歐洲議會將自11月4日至12日分別舉行26位候任執委的聽證會，其後將由全體議員行使人事同意權投票，預期新一屆執委會最快將於12月上任。（編輯：陳承功）1131024