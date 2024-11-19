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金融時報：歐盟將要求中企轉移技術才能獲綠能補助

2024/11/19 19:32（11/19 20:08 更新）
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圖為位於布魯塞爾歐盟執委會大樓外的歐盟旗幟。（路透社）
圖為位於布魯塞爾歐盟執委會大樓外的歐盟旗幟。（路透社）
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（中央社布魯塞爾19日綜合外電報導）英國「金融時報」披露，歐洲聯盟（EU）擬要求欲獲補助的中國企業，須移轉智慧財產給歐洲企業作為交換。這是因應川普當選美國總統後，潔淨科技貿易形勢將更險峻。

「金融時報」（Financial Times）引述2名歐盟高級官員報導，根據12月將首度試行的新條件，中國企業若要獲得歐盟提供的價值10億歐元（約新台幣342億元）電池開發補助，必須在歐洲設廠及分享科技技術。兩人還說，這項前導做法可能擴及歐盟其他補助計畫。

這些要求與中國對外國企業所訂的制度相似，但規模小得多。北京施壓外企技術移轉，以換取中國市場的准入。

由於歐洲企業受到嚴格的環境規定限制，歐盟為了保護本土企業免於廉價且汙染度較高的進口貨傷害，已對中國採取日益強硬立場。

歐盟執行委員會（European Commission）今年10月已確定，自中國進口的電動車除了原有的10%關稅，再加徵最高35%的反補貼關稅。

此外，歐盟也針對申請氫能補助的公司祭出更嚴格的規定，要求生產氫能的電解槽最多只有25%的零件可以從中國採購。

接近美國總統當選人川普（Donald Trump）的人士已說過，川普將對布魯塞爾施壓，要求歐盟跟隨他對來自中國的貨品和投資樹立更多壁壘。

倘若川普真的對中國貨品課徵高達60%關稅，北京很可能尋求把出口轉向歐洲等其他市場，屆時歐盟便得設法攔阻大量進口湧入。

歐盟1名高階外交官說：「我們若要配合川普的一些施政計畫，就有必要決定如何應付中國。」

英國智庫「歐洲改革中心」（Centre for European Reform）高級研究員柯爾納戈（Elisabetta Cornago）指出，歐盟執委會正在「努力尋找許多構想」來鞏固其貿易防線，「以因應中國貿易流可能朝歐洲轉向或氾濫」。

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歐盟對從中國進口的科技日益加強檢視，已驅使一些中企在歐洲設立電池工廠，包括全球龍頭寧德時代已投資數以十億計歐元在匈牙利和德國設廠，遠景能源也在西班牙和法國的產線投資數億歐元。

但與此同時，歐盟最大電池製造商瑞典的Northvolt卻在力圖達成生產目標之際，瀕臨破產邊緣。（譯者：劉淑琴/核稿：張正芊）1131119

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